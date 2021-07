Rekordszámú településről érkeztek táborozók, akik napi két edzésen tíz külföldi és tizenkét helyi edző segítségével csiszolhatták, gyarapíthatták kosárlabdatudásukat. A szervezők elmondása szerint mintegy nyolcvan – köztük 25 bögözi – gyerek jelentkezett más településről, s ha lett volna rá lehetőség, akár többet is fogadtak volna. A házigazdák a résztvevők szórakoztatására is gondoltak, a kimerítő edzések mellett volt mozizás, silent party és többféle vetélkedő is.

A nyolcadik Sepsi Kosársuli különdíjasai: * a legtávolabbról érkezett: Fülöp Bojta (Svájc) * a bögözi csoport legjobbjai: Lázár Amanda, Somorai Krisztián * legtöbb részvétel a Kosársulikon: Kanyó Bernadett, Tarczi Gyopár, Veress Kincső, Nemes Gréta (6 alkalommal), Száraz Trisztán (5-ször) * dobóverseny: Gyenge Máté Árpád, Pál-Nemes Hanga, Jakab Dávid, Csáki Abigél, Tiboldi István, Nagy-Veress Johanna, Péter Boglárka, Vacaru Dávid, Sânziana Mardale, Szűcs Olcsváry Zámor, Tarczi Gyopár, Nagy Botond * egy-egy elleni játék: Fazakas Boglárka, Bíró Hanna, Barabás Dávid, Csősz Orsolya, Simó Gergő, Salamon Tímea, Péter Boglárka, Váncsa Benő, Jurcan Ingrid, Simó Dániel, Bara-Németh Beáta, Szabó Lehel * büntetődobó verseny: Nemes Zalán, Csáki Rebeka, Barabás Dávid, László Kincső Orsolya, Farkas Ákos, Gergely Csenge, Győrfy Mária, Vacaru Dávid, Erdély Zsófia, Simó Dániel, Tarczi Gyopár, Beke István * ügyességi verseny: Fazakas Boglárka, Bíró Hanna, Botos Kincső, Fodor Mátyás, György Boglárka, Dancea Márk, Salamon Vivien, Gegő Krisztián * hárompontosdobó verseny: Sânziana Mardale, Józsa Kristóf Zsolt, Kanyó Bernadett, Szabó Lehel * Kosársuli All Star: Fazakas Boglárka Csilla, Erdély Csenge, Jakab Dávid, Csősz Orsolya, Simó Gergő, Botos Kincső, Péter Boglárka, Váncsa Balázs Benő, Erdély Zsófia, Koszti István Gergő, Ganea Ariana, Adorján Tamás * a legígéretesebb játékos: Nemes Gréta, Szász-Veress Márk * Kosársuli MVP: Bara-Németh Beáta, Szabó Lehel. (t)