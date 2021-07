A sepsiszentgyörgyi megyei kórházban végzett laboratóriumi vizsgálatok eredményei ezentúl megtekinthetőek a kórház internetes felületén, innen ki is nyomtathatóak, egyedi biztonsági kód szavatolja a személyes adatok védelmét. Az újdonságok között jó és a lakosság számára előnytelen tételek is szerepelnek – ezekről számolt be András-Nagy Róbert, a kórház menedzsere.