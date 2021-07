Eltűnt, keresték, megtalálták

A nő fia vasárnap délelőtt jelentette a rendőrségen, hogy 55 éves anyja előző nap elment otthonról, nem tért vissza, telefonon elérhető, de nem tudja megmondani, hol van. A rendőrök hívták az eltűntet, válaszolt is, de nem tudta beazonosítani a helyszínt. Megkérték, hívja a 112-es sürgősségi hívószámot, hogy mérjék be. Pontos helyet nem, csak területet valószínűsítettek. Újból megcsengették az asszonyt, aki elmondta, nagyon gyengének érezte magát, s leült egy fa árnyékába. Közben gépjárműzúgás hallatszott a telefonban, erről a rendőrök arra következtettek, hogy forgalmas út mellett lehet. Végigjárták a 12-es országutat Sepsiszentgyörgy és Kökös között, de nem találták. Újból hívták az asszonyt, s akkor több motorbicikli zúgását is hallották. Ekkor elindultak a 11-es országúton. Maksa közelében pihenő motorbicikliseket találtak. Egyikük közölte, valóban látott egy asszonyt az út mentén, de nem tudja, pontosan hol. A rendőrök vissza, Uzon felé indultak, s egy vasúti átkelő közelében, az út mellett egy fa alatt rátaláltak a legyengült nőre, aki jelezte, semmiféle erőszaknak nem volt kitéve. (sz.)