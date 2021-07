Pap Lajos, a Közüzemek Rt. kézdivásárhelyi megbízottjának tájékoztatása szerint a Csernátoni utcában végzett munka bizonyítja, hogy a problémás helyeken a teljes vezetékcsere jelent megoldást. „A tavaly megjelölt forró zónákban kell a leghamarabb a beruházásokat elvégezni, hiszen a rendszer konszolidálásához ott kell rendet rakni, ahol a leggyakrabban van gond” – vélekedett. A két utcában összesen 300 méteren cserélik ki a fővezetéket, illetve a bekötéseket is: a munka elvégzésére hat hónapos határidőt szabott a cég. „Szeretném azt mondani, hogy fele ennyi idő alatt elvégezzük a kivitelezést, azonban több nehezítő tényezővel is kell számolnunk: a rossz idő ellehetetleníti a haladást, az is gond, ha a város egy másik részén jelentős probléma merül fel, és minden kézre szükség van a javításhoz, illetve a csapat mérete is számít: nagy munkákhoz lényegesen több emberre lenne szükségünk. Ennek ellenére azt gondolom, hogy a decemberi határidőnek mindenképpen tarthatónak kell lennie, hiszen nekünk is rossz, ha folyamatosan problémát jeleznek a fogyasztók” – bizakodott Pap Lajos.