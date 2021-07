Több a fertőzés, de lazítások jönnek

Aki be van oltva, szórakozhat

Augusztus elsejétől a 2 és 3 ezrelék közötti fertőzési rátájú településeken a kültéri kulturális, művészeti és szórakoztató rendezvényeket legtöbb 2500 fős létszámkorláttal lehet megszervezni, és ezeken a maszkviselés kötelező. A rendezvényeken legalább 10 napja teljesen immunizált, illetve a 72 óránál nem régebbi negatív RT-PCR-tesztet vagy 24 óránál nem régebbi negatív antigéntesztet felmutató személyek vehetnek részt, valamint azok, akik bizonyítani tudják, hogy legalább 15, de nem több mint 180 napja átestek a koronavírus-fertőzésen. Ezeken a településeken a magánrendezvényeket (lakodalom, keresztelő, halotti tor stb.) hajnali öt és éjjel két óra között lehet megtartani, kültéren 150 fős, beltérben 100 fős létszámkorláttal, a járványügyi szabályok betartásával. De van kivétel: ha minden résztvevő védett a koronavírus-fertőzéssel szemben, és biztosítható számukra a fejenkénti két négyzetméteres terület, akkor akár 300 személyes magánrendezvényt is össze lehet hívni. Tömeggyűlésen és tüntetésen legtöbb 100 személy vehet részt. A sporteseményeket – beltérben és kültéren egyaránt – a nézőtéri kapacitás legtöbb 50 százalékos kihasználásával lehet megszervezni, oda is kizárólag a védettséggel rendelkezők léphetnek be, és a szervezőknek egyenként legalább egy négyzetméter területet kell biztosítaniuk számukra. A bárok, diszkók, klubok és játéktermek ugyancsak hajnali öt és éjjel két óra között üzemelhetnek, kapacitásuk legtöbb 70 százalékával.

A 2 ezreléknél alacsonyabb fertőzési rátájú településeken ezek a létesítmények akár 100 százalékos kapacitással is működhetnek, ha csak a legalább tíz napja teljesen immunizált személyeket engedik be. A beltéri és kültéri sportesemények a nézőtér 75 százalékos kapacitásával szervezhetők meg, ha minden néző védett, és legalább egy négyzetméternyi terület van számára biztosítva; 100 százalékos kapacitással csak a legalább tíz napja teljesen immunizált nézőkkel játszhatnak le meccset. Magánrendezvényeket a 2 ezrelékes határ alatti helyeken is csak 5 és 2 óra között lehet szervezni, de nagyobb létszámmal: kültéren 200, beltérben 150 fő a megengedett létszám, illetve 400, ha mindenki védettséggel rendelkezik; valójában többen is lehetnek, mert a 16 éven aluliakat nem számolják be. Tömeggyűlésen, tüntetésen a két ezreléknél kevésbé fertőzött helyeken legtöbb 500-an vehetnek részt, a járványügyi szabályok betartásával. A legnagyobb megengedett létszám a kültéri kulturális, művészeti és szórakoztató rendezvényekre megszabott 75 ezer fő, de ezeken kizárólag védettséggel rendelkező személyek vehetnek részt, ők is csak maszkkal.

Módosultak a járványügyi szempontból kockázatos országokból érkezőkre vonatkozó szabályok is. A legfontosabb újítás, hogy a Romániába sárga vagy piros besorolású országokból visszatérő gyermekek 6 éves korig mentesülnek a karantén kötelezettsége alól, ehhez koronavírusteszt elvégzése sem szükséges. Eddig csak 3 éves korig nem kerültek karanténba a járvány sújtotta országokból érkező gyermekek. A 6 és 16 év közötti gyermekek akkor mentesülhetnek Romániában a karantén kötelezettsége alól, ha 72 óránál nem régebbi negatív PCR-tesztet mutatnak fel. Továbbá azok a felnőttek sem kerülnek karanténba, akik felvették a koronavírus elleni oltás mindkét adagját, vagy negatív koronavírusteszttel rendelkeznek vagy pedig bizonyítani tudják, hogy átestek a koronavírus-fertőzésen. Jelenleg 35 ország van a piros listán, köztük Nagy-Britannia, Hollandia, Ciprus, Tunézia, Spanyolország, Portugália és Málta, a sárga övezetben pedig 21, köztük Görögország, Luxemburg, Monaco, Írország, Dánia és Oroszország. A zöld jelzésű országokból korlátozás nélkül lehet belépni Románia területére, ez a leghosszabb lista, Magyarország is rajta van.

Nyolc hete nem volt ennyi új eset

Hétfőhöz képest több, mint duplájára ugrott az újonnan regisztrált koronavírusos fertőzések száma Romániában: a keddi jelentésben 175 eset szerepel, 30 ezernél több teszt elvégzése után. Ekkora számot legutóbb június első napjaiban láttunk. Emelkedik a kórházi betegek száma is: hétfőtől ismét 300 fölé került, kedden pedig 337-en voltak, közülük 43-an az intenzív osztályon (ez is növekvő szám). További 1223 igazoltan fertőzött személy tartózkodik házi vagy intézményes elkülönítésben, karanténban pedig 44 ezernél is többen. És továbbra is szedi áldozatait a járvány, az elmúlt 24 órában három elhalálozást okoztak a koronavírusos fertőzés szövődményei.

A legtöbb új esetet – 57-et Bukarestben igazolták, Ilfov megye következik 17, Iaşi megye 12, és Kolozs megye 10 fertőzéssel, de az egész ország zöld zónás, a listavezető Ilfov megyében is csak 0,12 ezrelékes a fertőzöttség. Tizenkét megyében – köztük Háromszéken – egyetlen új megbetegedést sem jegyeztek.

Románia a negyedik hullám küszöbén áll – jelentette ki Valeriu Gheorghiță kedden. Az oltási kampány vezetője szerint nagyon valószínű, hogy szeptemberben elkezdődik a harmadik oltás beadása, mert az elmúlt napokban nőtt a megbetegedések száma, és a sérülékeny kategóriákba tartozókat – az egészségügyi dolgozókat, a 65 évnél idősebbeket, valamint a krónikus betegeket – meg kell védeni a járvány negyedik hullámától. A katonaorvos szerint azoknak, akik átestek már a koronavírus-fertőzésen és be is olttatták magukat két dózissal, nem feltétlenül kell megkapniuk a harmadik adagot is. Elmondta azt is, hogy augusztus 2-tól a 12-17 év közötti gyerekek Moderna oltóanyaggal is immunizálhatók. Jelenleg ez a korosztály szülői beleegyezés mellett Pfizerrel oltható. Az oltásra jogosult, 12 évnél idősebb lakosság körében jelenleg olyan 30 százalékos az átoltottság – a legmagasabb (48 százalékos) Bukarestben, utána Kolozs megye következik (44 százalékkal), Szeben, Temes, Brassó, Konstanca, Fehér, Ilfov, Maros, Szilágy megyében 30 és 35 százalék közötti ez az arány, 26 megyében 20 és 30 százalék, 6 megyében pedig 17 és 20 százalék közötti. Július 27-ig 4,96 milliónál több személyt oltottak be Romániában, közülük 4 811 004-en mindkét adagot megkapták. A mellékhatások jelentkezésének aránya 1,79 ezrelék.