A nyári alapozási időszakot az előző szezonból jól ismert játékoskerettel kezdte a Gazda József irányította kézdivásárhelyi csapat, azonban távozott a csíkszeredai Becze Tamás. Első nyári igazolásként csatár érkezett a háromszéki együtteshez, Szőcs László ölti magára a következő idényben a kék-fehér mezt. Folyamatban van a sepsiszentgyörgyi Jakab Róbert szerződtetése is, valamint az előző szezonban kölcsönben szereplő Farkas Róbert kapus is a felső-háromszéki csapattal készül. A játékoskeret még nem végleges, több ifjúsági labdarúgó próbajátékon szerepel, illetve szeretnék tovább erősíteni a középpályát és a támadósort.

A Kézdivásárhelyi SE már lejátszott három edzőmérkőzést, 4–0-ra kikapott az FC Brassó, 4–2-re az FK Csíkszereda 17 év alatti csapatától, valamint 4–3-ra Barcarozsnyó együttesétől. Gazda József elmondta, nem az eredményre hajtottak, csupán azt szerette volna látni, hogy a labdarúgók hogyan állnak a pályán a felkészülés első szakasza után. Úgy fogalmazott, hogy nagyon jó edzés volt számukra, ugyanakkor az is nyilvánvalóvá vált, hogy még sok munka vár rájuk a bajnoki rajtig. Hozzátette, szeretnének győzni a kupamérkőzésen, a bajnokságban pedig a felsőházba jutást célozzák meg. A KSE a folytatásban is több edzőmérkőzést játszik, július 31-én a Brassói Kids Tâmpa, augusztus 7-én a Brassói SR, 14-én pedig a Székelyudvarhelyi FC lesz az ellenfél. A bajnoki rajt előtt, augusztus 21-re is terveznek egy formaellenőrzőt egy erősebb ellenféllel szemben.

Az augusztus 28-án kezdődő harmadosztályú bajnokságban idén is száz csapat indul, amelyeket tízcsapatos csoportokba osztanak. Az alapszakaszban oda- és visszavágót rendeznek, ezt követően az első négy a felsőházban, a többi hat az alsóházban folytatja. A rájátszásban a csapatokra 9, illetve 10 forduló vár. A playoffban az oda- és visszavágó után egy újabb odavágót tartanak. A folytatásban az osztályozók következnek, ahol az első fordulóban a tíz felsőházi csoport első két helyezettje mérkőzik meg, a győztesek pedig újabb oda-visszavágó meccseket vívnak, végül az öt győztes feljut a másodosztályba. Mindegyik csoportból az utolsó kettő, valamint a leggyengébb pontszámmal rendelkező negyedik helyezett kiesik. (miska)