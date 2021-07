Száz új bölcsőde épül

Emlékeztetett, hogy fél éve dolgoznak a program kivitelezésén, elkészültek a látványtervek, a megvalósíthatósági tanulmányok, és most a technikai szakbizottság is jóváhagyta a terveket. A szakmai jóváhagyást követően a minisztérium elemzi a már beérkezett 128 bölcsődeépítési kérést, és az elsőket augusztusban jóváhagyja. „A fiatal családokat akarjuk támogatni a bölcsődék építésével. Erre vállalkoztunk, és az intézkedés már nemcsak papíron létezik, hanem hamarosan elkezdhetjük jóváhagyni a létesítmények megépítését” – jelentette ki Cseke Attila. Hozzátette: az RMDSZ javaslatára a kormánykoalícióban döntés született a bölcsődék működtetésének állami finanszírozásáról is, ezért arra biztat minden önkormányzatot, hogy adjon be bölcsődeépítési kérést, ha eddig nem tette meg. A kérések indoklásához a településre vonatkozó születési ráta igazolása is szükséges. Romániában jelenleg mindössze 386 bölcsőde működik, egy megyére átlagban tíz sem jut.