A nagy hazafi egész sorozatot szentel az állítólagos etnikai tisztogatásnak, sérelmezi többek között azt is, hogy az István, a király rockopera plakátjai kizárólag magyar nyelvűek, bántja, hogy a sepsiszentgyörgyi városzászlót jóváhagyta a kormány, leginkább pedig az, hogy Beke Istvánt és Szőcs Zoltánt kiengedték a börtönből. Emiatt pártja közleményt is adott ki, amelyben helytelenítik a döntést, bizonygatják, hogy a két kézdivásárhelyi férfi valódi terrorista, és felszólítanak minden pártot, hogy ítélje el a terrorizmus minden formáját, beleértve az etnikai terrorizmust is. (Székelyhon)

ÉLJEN BRUKENTHAL! Vidám perceket szerzett az internet népének Raluca Turcan munkaügyi miniszter, aki azt kívánta az 1721-ben született és 1803-ban elhunyt Samuel von Brukenthal egykori erdélyi főkormányzónak, műgyűjtőnek, a nevét viselő nagyszebeni múzeum alapítójának, hogy „sokáig éljen”. A gúnyos tréfák hatására Turcan előbb törölte a jókívánságot a közösségi oldaláról, majd visszatért rá: közölte, hogy Eminescut is szokás a születésnapján éltetni, Brukenthalra pedig méltán lehetnek büszkék a szebeniek és az iskolázott emberek. Egyúttal oda is vágott politikai ellenfeleinek: azt üzente „a négy osztállyal és lopott doktorátusokkal rendelkező SZDP-s báróknak, akik most szükségét érzik annak, hogy okosnak tűnjenek”, hogy ne pánikoljanak, lesz nekik is múzeumuk, Zsilaván, ahol „sokáig éljenek” letöltendő büntetéssel. (Ziare.com)

NOROVÍRUS BARCAROZSNYÓN. 140 barcarozsnyói lakos fordult orvoshoz a múlt héten nagyjából azonos tünetekkel – hányás, hasmenés, hidegrázás, láz, hasi fájdalom –, és csak most derült ki, hogy norovírus okozta a bajt. A közegészségügyi szakemberek előbb ételmérgezésre gyanakodtak, de hamar kiderült, hogy nincs kapcsolat az egyes esetek között, ezért az ivóvízre kezdtek gyanakodni, de abban sem találtak kimutatható patogén anyagokat. Végül két kiskorú székletében sikerült azonosítani a kórokozót, amelynek jelenlétét nem lehet kimutatni sem az ivóvízből, sem a fertőzött felületekről, így a konkrét forrásra még mindig nem derült fény, a vizsgálat még most is zajlik. A norovírus egyébként rendkívül fertőzőképes, fertőzött személlyel való érintkezéssel, fertőzött felületek fogdosásával és fertőzött élelmiszerek fogyasztásával is egykönnyen bekerülhet a szervezetbe. Lappangási ideje néhány óra, a tünetek intenzívek és napokig tartanak, a betegséget pedig általános gyengeség és levertség kíséri. Általában nem kísérik szövődmények, ha a hányással, hasmenéssel járó nagy fokú vízveszteség pótlására odafigyelnek. Megelőzésként a higiéniai szabályok fokozott betartását, a gyakori és alapos kézmosást, a palackozott víz fogyasztását, a főtt kosztot, a nyers zöldségek és gyümölcsök alapos megmosását ajánlják. (Főtér)