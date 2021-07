Medvetámadás a Kászonokban

A juhászt több mellkasi és hastájéki sérüléssel szállították kórházba, nem súlyos az állapota, miután ellátták a sebeit, kedden haza is engedték. Kászonaltíz polgármestere, András Zoltán szerint a medvét a többi juhász kergette el, akiket valószínűleg a kutyák riasztottak. Hozzátette: az utóbbi időben egyre több udvarba, háztáji gazdaságba törnek be a medvék. Régebben az ősz beállta előtt nemigen jártak be a kertekbe, de most már egész nyáron, éjjel-nappal készenlétben kell állniuk a helyieknek. Kártérítési kérelmet azonban már nem nyújtanak be, ha a medve megöli egy-egy juhukat vagy tehenüket, „mert tudják, hogy semmit nem érnek el, csak az idejüket vesztegetik hiába a bürokrácia útvesztőjében”.