Müller Cecília közölte: a harmadik oltás felvételét elsősorban időseknek, krónikus betegségben szenvedőknek, legyengült immunrendszerű betegeknek ajánlják. A szakmai ajánlás szerint aki első két oltásnak vektorvakcinát kapott, az elölt vírust tartalmazó vagy mRNS-vakcinát kaphat emlékeztetőül és fordítva. Erőteljesebb immunválaszt várnak ugyanis attól, ha egy más hatásmechanizmussal működő vakcinát adnak emlékeztető oltásnak. Az is lehetséges ugyanakkor, hogy valaki ugyanazt az oltást kapja harmadikként, mint amilyennel az alapimmunizálása történt. A harmadik oltás fajtájáról minden esetben az oltóorvos és az alapbetegséget kezelő orvos dönt – hangsúlyozta. Müller Cecília közölte: a harmadik oltás felvétele augusztus 1-től lehetséges.

Megjegyezte: a fertőzésszámok egyelőre alacsonyak, de az esetszámok az elmúlt hetekben 20 százalékkal emelkedtek és mostanáig 58 esetben azonosították a koronavírus delta variánsát a magyar mintákban. Nincsenek kétségeik afelől, hogy ez a variáns veszi át a „vezető szerepet” és hamarosan ez okozza majd a megbetegedések 80–90 százalékát. Müller Cecília hozzátette: az emelkedés a szennyvízadatokban is megmutatkozik; mind a három budapesti mintavételi helyen, illetve négy vidéki nagyvárosban – Pécs, Miskolc, Szekszárd, Salgótarján – nőtt a koronavírus örökítőanyagának mennyisége a vízmintákban.

Jelezte, van olyan európai ország, ahol ugrásszerűen megnőtt a fertőzések száma, amiért egyértelműen a delta variáns okolható, azonban ezekben az országokban nem annyira jó az átoltottság, mint Magyarországon. Kiemelte, azzal, hogy több mint 5,6 millió ember megkapta az első és 5,3 millió a második dózist, Magyarország továbbra is Európa élvonalába tartozik.

György István, az országos oltási munkacsoport vezetője közölte: vasárnaptól kezdődik a 60 év felettiek oltási akciója, amelyben háziorvosok, önkéntes orvosok és egyetemi hallgatók személyesen keresik fel a koronavírus ellen még be nem oltott időseket. Magyarországon a 60 év felettiek 83 százaléka kapta meg eddig az oltást, de még 470 ezren vannak azok, akik eddig nem kérték. A személyes felkereséskor, az érintett otthonában vagy az orvosi rendelőben is megtörténhet az oltás – tudatta. Az oltási akcióban részt vevő egyetemi hallgatókat a kormányhivatalok jelölik ki azon praxisok mellé, ahol az átoltottság elmarad a többi praxistól. Azok az egyetemisták, akik már legalább tíz félévet teljesítettek képzésükből, az oltást is beadhatják, az akcióban való részvételük pedig beleszámít a gyakorlati képzésükbe – ismertette.

Kitért arra is: Európában egyedül Magyarországon oltják tömegesen a 12 év felettieket. Az államtitkár arra biztatja a szülőket, hogy éljenek a lehetőséggel, és a tanévkezdésig adassák be mindkét oltást gyermekeiknek. A 12–18 éves korosztály oltási akciója augusztus végén kezdődik. György István arról is beszélt továbbá, hogy az átoltottság miatt járványügyi szempontból Magyarország Európa egyik legbiztonságosabb országa, de a koronavírus delta variánsa agresszíven fertőz, és a többi közt a Spanyolországban, Portugáliában, Görögországban és Horvátországban nyaralók között is terjed. Magyarország nem rendelkezik biztosítékkal, hogy a fertőzést nem hurcolják be az emberek még nagyobb számban az országba, ezért csak az oltások jelentenek igazi védelmet – hívta fel a figyelmet az államtitkár.