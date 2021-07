A Csíki negyedben első körben valamivel kevesebben jelentek meg, mint az Őrkőn, de az ott levők élénken érdeklődtek a tanulási és elhelyezkedési lehetőségek iránt.

A Caritas projektfelelőse, Kerezsi Hajnalka előbb nagy vonalakban vázolta, hogy mi kezdődik most: különféle felnőttképzéseket indítanak, és ezek végzőseinek segítenek munkahelyet találni, illetve azt megtartani. Közben folytatják a családok támogatását is: ősszel az önkormányzat jóvoltából várhatóan beindul a közösségi központ, ahova bárki betérhet, hogy ügyes-bajos dolgainak intézéséhez (például számlafizetéshez) segítséget kérjen, egészségügyi közvetítést is vállalnak (segítenek szakorvoshoz eljutni), többféle (akár személyi) tanácsadással is szolgálnak majd, és a bejáratott gyermekprogramok is megmaradnak, főként a délutáni oktatás. Azt szeretnék, hogy az emberek élete javuljon – összegezett.

A szakképzési lehetőségekről Bereczki Barna, az Eurocenter Amőba Oktatási Központ ügyvezető igazgatója beszélt. Elmondta, amit az Őrkőn is, hogy már négy osztállyal is lehet állást találni a kertészetekben, állatgondozóként, ruhatisztítóban, kapusként stb., nyolc osztállyal pedig igen keresett szakmákat lehet kitanulni (kőművesből, ácsból, asztalosból nagy hiány van). A tanfolyamok végén munkahelyet is segítenek keresni, illetve annak megtartásában is támogatják az érdeklődőket. Akinek négy osztálya sincs, az a Második esély programban két év alatt megtanulhat írni-olvasni és számolni – ilyen osztályok az elmúlt években folyamatosan indultak a Gödri Ferenc-iskolában –, de azok jelentkezését is várják, akik fejlődni akarnak; van például egy utcaseprő, aki azért iratkozott fel szakképzésre, hogy jobban keressen.

Nem rossz – jelentette ki a hallottakról egy férfi, és ezt többen is megerősítették. Két, nyolc osztályt végzett lány már konkrét munkahelyekről is kérdezősködött, de egyik ajánlat sem nyerte el a tetszésüket – Kerezsi Hajnalka azonban elmondta, hogy nem kell most rögtön dönteniük. Egy asszony szóvá tette, hogy nyugdíjba ment a családorvosuk, és nem jött senki helyette, ami nemcsak a betegeknek gond, hanem a gyermekeknek is, akiknek igazolást kell vinniük ahhoz, hogy iskolába járhassanak. Ez az Őrkőn is gond, de próbálnak valami megoldást keresni – ígérte a projektfelelős, és első lépésként egy névsort kért azokkal, akik orvos nélkül maradtak, hogy lássák, hány gyermekről és hány felnőttről van szó. A megbeszélés végén mindenkinek az adatait felírták, és arra kérték a jelenlevőket, hogy ismerőseik kö­rében is terjesszék a felzárkóztatási projekt hírét.