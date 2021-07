Nyeregbe, székelyek!

A fő szervező Bonaventura testvér lapunknak elmondta, ikonikus helyről, a Székelykő lábától, Torockóról indul ma a kerékpáros zarándoklat, mely szentmisével kezdődik. A kilencven résztvevő kerékpáros Magyarfenes, Marosvásárhely és Székelyudvarhely érintésével augusztus 1-jén délben érkezik Csíksomlyóra, a kegytemplomhoz. A templom előtti térre mindenkit szeretettel várnak.

Az egybegyűlők a csíkszentsimoni fúvószenekar kísére­tében felvonulnak a Hármashalom-oltárhoz. Ott 13 órakor kezdődik az 1001 Székely Kerékpáros Napja, amely nemcsak a bicikliseké. A motorosok azt mondták, ők is kerékpáron járnak, a lovasok meg azt, hogy ők is nyeregbe szállnak, így a bicikliseken kívül motorosok és lovasok is lesznek, s az összefogás kapcsán született meg a felhívás: Jézus hív, nyeregbe fel! – hangsúlyozta Bonaventura testvér.

Az a céljuk, hogy minél többen legyenek, ha nem kerékpárral, motorral vagy lóval, akkor ki-ki ahogy tud, gyalog, autóval menjen fel a nyeregbe. Mindenkit várnak, aki él és mozog. A Nyeregben tartandó ünnepi szentmise főcelebránsa Bonaventura testvér, igét hirdet Böjte Csaba testvér. Közreműködik a csíkszeredai Role zenekar, mely eljátssza a Kájoni-misét, valamint Antal Tibor gyimesfelsőloki népdalénekes, aki a Role együttes kíséretében alkalomhoz illő énekeket ad elő, a dévai Szent Ferenc Alapítvány gyermekei táncműsort mutatnak be.

Ott lesznek a Budapesten tartandó 52. Nemzetközi Eucha­risztikus Kongresszus hírnökei, akik mindenkit meghívnak a szeptember 5–12. között Magyarország fővárosában tartandó rendezvényre, amelynek zárónapján Ferenc pápa celebrálja a szentmisét.

Az 1001 Székely Kerékpáros Napja résztvevőit köszönti Korodi Attila, Csíkszereda polgármestere és Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának elnöke. A rendezvény fővédnöke Miklós Edit alpesi síző, olimpikon. S ha már biciklis nap, egy felnőtt- és egy gyermekbicaj is gazdára lel a Nyeregben.