Fotóstand és tandemkerékpár a Gaia közelében

Sepsiszentgyörgy önkormányzata elhozza a Luke Jerram művész által készített, Gaia néven ismert fényinstallációt, a Föld bolygó másolatát a városközpontba. A kiállítás tíz napig, július 30-tól augusztus 8-ig lesz látható az Erzsébet parkban, a tó felett. A 7 méter átmérőjű Gaia felületének 1 centimétere a Föld bolygó 18 kilométerének felel meg, a brit Luke Jerram alkotása a NASA nagy felbontású felvételei alapján készült el. A kiállítást a Lights on Romania szervezi partnerségben Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatalával. Az Erzsébet parkba látogatóknak egyedülálló élményben lehet részük, s nem csak láthatják bolygónkat 3D-s ábrázolásban lebegni, az installációhoz további programok is kapcsolódnak. Mindazok, akik megcsodálják a Gaia alkotást, díjmentesen készíthetnek fényképeket délutánonként az alkalomra felállított fotó­standnál, valamint közösen tekerhetnek az alkotás mellett elhelyezett tandemkerékpáron. A kerékpárt egy időben legfeljebb három személy használhatja, akiknek egyszerre kell pedálozniuk. A látogatók részt vehetnek egy szimbolikus kihívásban, amelynek célja, hogy a kiállítás tíz napja alatt összesen 560 kilométert pedálozzanak. Ez megegyezik Sepsiszentgyörgy város hivatalos korával, a megtett távolság pedig egy oda-vissza utat jelent Kolozsvárig. A letekert kilométerek számát a kerékpár mellé felszerelt kijelzőn lehet majd követni.

Varázsműhely

Szombaton 11 órától meseolvasással, mozgáskoordinációs és kreatív játékokkal várja az érdeklődő 6 és 9 év közötti gyerekeket az Erdélyi Művészeti Központ harmadik emeleti kiállítóterébe Jakab Zsuzsanna pedagógus. Az alkotóműhelyben való részvételre az Erdélyi Művészeti Központ Facebook-oldalán lehet regisztrálni.

Zene

A KÉZDIVÁSÁRHELYI BORUDVARBAN ma 20 órától a Bágyi Balázs New Quartet és az örmény David Yengibarian tart koncertet.

A KULTÚRPARK eseménysorozata pénteken 19 órától Suba Attila & The SoulFool Band koncertjével folytatódik a sepsiszentgyörgyi ’56-os Emlékparkban, a Plugor Sándor Művészeti Líceum udvarán. A SoulFool Band amerikai hangzással, szórakoztató és interaktív koncertekkel repíti a közönséget az 50-es évek érintésével a mai New Orleans világába. A koncertre az ülőhelyek száma korlátozott, 200 jegy elérhető, áruk 15 és 30 lej.

Jegyek elővételben kaphatóak a városi jegyirodában (Szabadság tér 1. szám), illetve az esemény előtt egy órával a helyszínen.

AZ ÁRKOSI KULTURÁLIS KÖZPONT (Sepsiszentgyörgy, Olt utca 6. szám) és a Magyar Kulturális Intézet sepsiszentgyörgyi fiókja pénteken 19 órától rendkívüli hangversenyt szervez. A nagyváradi Thurzó Zoltán zongoraművész Frédéric Chopin lengyel zeneszerző és zongorista műveiből ad elő. A helyek száma korlátozott, jegyeket előre is meg lehet vásárolni a központ székhelyén naponta 9–15 óráig (telefon: 0267 373 651).

A SEPSISZENTGYÖRGYI BISTRO KERTBEN pénteken 21 órától a Kardiofaktúra alternatív pop-rock zenekar koncertezik.

Kiállítás

SEPSISZENTGYÖRGY. Az Erdélyi Művészeti Központ (Olt utca 2. szám) földszinti kiállítóterében Vetró Artúr (1919–1992) szobrászművész kiállítása augusztus 6-ig keddtől péntekig 10–17, szombaton 10–18 óráig látogatható.

KOVÁSZNA. A Művészeti Karaván – Révkomárom és Háromszék a fotóművészet tükrében című kiállítás a Dózsa György parkban augusztus 19-ig tekinthető meg.

KÉZDIVÁSÁRHELY. Benedek-

Konrádi Gabriella képzőművész (Bécs) egyéni kiállítása a Kosztándi Galériában (Gábor Áron tér 4. szám) látható.

Hitvilág

KRISZTUS KIRÁLY-TEMPLOM. A sepsiszentgyörgyi Gyár utcai templomban ma 17 órától a Háló közösség tagjai vezetik az imaórát. 18 órától a betegekért, pénteken 18 órától az elhunytakért végeznek közös szentmisét.

Mozi

A sepsiszentgyörgyi Művész moziban ma: 16.15-től Luca (románul beszélő) és 16.30-tól magyarul beszélő; 18.15-től Kígyószem: G. I. Joe – A kezdetek (román felirattal) és 20.30-tól magyarul beszélő, 18.30-tól Végtelen útvesztő 2. – Bajnokok csatája (román felirattal); 20.45-től Idő (román felirattal). Telefon: 0787 526 102, honlap: arta.cityplex.ro.

Magyar állampolgársági ügyintézés

A sepsiszentgyörgyi Demokrácia Központ munkatársai ma 16–18 óráig Étfalvazoltánban a kultúrotthon melletti épületben várják az érdeklődőket magyar állampolgársági ügyintézésre. Ugyanakkor a már magyar állampolgároknak tájékoztatást nyújtanak a születések, házasságkötések, válások és halálesetek magyarországi anyakönyvezésével kapcsolatosan, továbbá útlevél, személyazonosító igazolvány és az anyasági támogatás (babakötvény) igénylésében, illetve regisztrációval kapcsolatos kérdésekben.

Röviden

LOMTALANÍTÁSI KARAVÁN. Ma Aldobolyban és Sepsiszentkirályban, pénteken Árapatakon gyűjti a Tega Rt. a szelektív hulladékot. ♦ A lomtalanítási programban 5 kg leadott üve­gért 0,5 liter sör jár, az elektronikai hulladék ellenértékét továbbra is levonják a számlából. Ócska bútort, fölöslegessé vált tárgyakat, gumiabroncsokat és minden más limlomot ingyenesen szállítanak el.

ANNA-NAPI BÁL. Az Aranyszívek Nyugdíjas Egyesület szombaton 14 órától Anna-napi bált szervez a sepsiszentgyörgyi Park vendéglőben. Érdeklődni a 0723 727 279-es telefonon lehet.

LELKI SEGÉLY TELEFONON. Az erdélyi telefonos és internetes lelkisegély-szolgálat szakembereihez hétköznapokon 19–23 óráig lehet fordulni a 0754 800 808-as normál díjas telefonon. A névtelenül igénybe vehető szolgáltatás online is működik, az internetes tanácsadás a hallgatlak.lelkisegely@gmail.com e-mail-címen érhető el.

Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön ma 22–6 óráig a Mihai Viteazul téri Hygea (0267 351 057, éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki); Kézdivásárhelyen ma a Gábor Áron utcai Ambrózia (0267 360 015) gyógyszertár teljesít szolgálatot.