A Sepsi OSK története során először léphet pályára nemzetközi kupamérkőzésen a sepsiszentgyörgyi stadionban. A nagyszombati, gól nélküli első mérkőzést követően ma rendezik a Spartak Trnava elleni visszavágót a Konferencia Liga-selejtező második fordulójában. A 19.30-tól kezdődő összecsapást a koszovói Besfort Kasumi vezeti. A találkozót a Digi Sport 2 és a Look Sport Plus élőben közvetíti. Továbbjutás esetén a háromszéki gárda a Maccabi Tel-Aviv vagy a Sutjeska Nikšić együttesével találkozhat a harmadik fordulóban. Az izraeli–montenegrói párharc első mérkőzése szintén gól nélküli döntetlennel zárult Montenegróban.

Nagyon fontos mérkőzést játszik Leo Grozavu legénysége, a tét a továbbjutás a harmadik számú európai kupasorozat selejtezőjének harmadik körébe. Mivel az első mérkőzésen, az Anton Malatinský Stadionban nem szereztek gólt a csapatok, így nyílt küzdelemre van kilátás a visszavágón, ahol bármi megtörténhet. A hazai pálya előnyét élvező piros-fehér mezesek ráadásul akár 2300 nézőt is maguk mögött tudhatnak, akik győzelembe hajszolhatják a labdarúgókat, a szurkolótábor pedig egy esetleges hosszabbítás során még nagyobb hangsúlyt kaphat. A visszavágót megelőzően mindkét csapat bajnoki mérkőzést játszott. A Sepsi OSK hétfőn döntetlennel zárta a Chindia Târgoviște elleni idegenbeli találkozót (1–1), míg a Spartak Trnava vasárnap hazai pályán győzelemmel (2–0) kezdte a szlovák élvonalbeli bajnokságot, az FK Pohronie ellen Roman Procházka és Dejan Trajkovski gólja döntött.

A 2021–2022. évi szezonban a székelyföldi együttes eddig három tétmérkőzésen lépett pályára, egy győzelme mellett két döntetlent játszott. Az előző idényben a szlovák bajnokságban bronzérmet szerző felvidéki gárda ebben a szezonban négy hivatalos mérkőzést tudhat maga mögött, a Konferencia Liga-selejtező első fordulójában a máltai Mosta FC elleni összesítésben győztes párharc után, következett a Sepsi OSK elleni első találkozó, majd a bajnoki küzdelem. A hazai környezet egyértelműen a sepsiszentgyörgyi csapat mellett szól, azonban néhány labdarúgó nélkülözése hátrányt jelenthet, ugyanis sérülés miatt nem játszhat Cătălin Golofca, Cristian Bărbuț, Branislav Niňaj és Fülöp István, valamint az első mérkőzésen kiállított csapatkapitány, Bogdan Mitrea sem lesz bevethető.

„Sepsiszentgyörgy történetének első hazai pályán játszott Konferencia Liga-mérkőzése következik. Egy héttel ezelőtt játszottuk az odavágót, ezúttal pedig mind azt szeretnénk, ha a visszavágó jobban sikerülne. Azért edzettünk, hogy a következő fordulóba jussunk, de majd kiderül, hogy a pályán mire leszünk képesek. Bízom a labdarúgókban és a nézőkben, akik, úgy hiszem, szép számban jönnek szurkolni. Hazai környezetben igyekszünk bizonyítani, hogy erősek vagyunk. Reméljük, a mérkőzés ideje alatt nem lesz vihar, hiszen az a körülményeket is nehezebbé tenné. A melegben is nehéz játszani, azonban ahhoz könnyebben alkalmazkodunk. A játékosok készen állnak, hogy egy nagyszerű mérkőzést játszanak. A sérülés miatt hiányzók nélkül is minden tőlünk telhetőt megteszünk, arra kell törekednem, hogy a legjobb formában lévő labdarúgókat küldjem pályára, akik mindent beleadnak a továbbjutás reményében. Úgy gondolom, a Sepsi OSK nem számít esélyesebbnek, hiszen az első mérkőzésen nem született gól, az ellenfelünk pedig tapasztaltabb nemzetközi szintéren, viszont megpróbálunk mindent kihozni magunkból” – fogalmazott Leo Grozavu vezetőedző.