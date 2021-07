A KOEN Alapítvány munkatársai által megírt program szerint elkezdődtek a gyülekezetekben a vakációs bibliahetek. A járványnak még híre sem volt, amikor két évvel ezelőtt megfogalmazódott a cím: Újratervezés. Hiszem, hogy nincsenek véletlenek, ugyanis többször újraterveztük a program bemutatóját, tavaly nem is tudtuk terjeszteni. Idén végre eljutott a csoportvezetőkhöz, gyülekezetekhez. Nagyon sok pozitív visszajelzést kaptunk határon innen és határokon túlról is.

Idén egy új kiadványunk került nyomtatásba: Gyülekezeti napközis táborprogram – Hívogató.

Ennek a könyvnek a megírására kérte fel az Erdélyi Református Egyházkerület vezetősége a KOEN Alapítvány erdélyi munkatársait. Sokszor visszajelezték a gyerekek, hogy szívesen jönnének hosszabb időre is hasonló programra az egyházközséghez. Nem volt számunkra kérdés, hogy szükség van egy „iránytűre”, mely segíti a csoportvezetőket, hogy tábort szervezzenek a gyerekeknek.

Ezért a Hívogató egy hiánypótló kiadvány, kéthetes református gyülekezeti napközistábor-program. Tartalmaz szabadidős foglalkozást, bibliai történetekhez kapcsolódó beszélgetést, műhelymunkát, mesét, éneket, imádságot és sok-sok játékot. Így tehát a KOEN Alapítvány – a vakációs bibliaheti és a tábori programmal – összesen három hétre tud ebben az évben tanítást, feltöltekezést, kikapcsolódást biztosítani a gyerekeknek.

A könyv megírásakor arra törekedtünk, hogy változatos módszerekkel, egy személy által bemutatható bibliai történeteket állítsunk össze, így akár gyülekezeti vallásórán is használhatóak legyenek ezek a feldolgozások. A színezők mindegyike, a mesék egy része munkatársaink munkája, írása. Igyekeztünk a műhelymunkák szempontjából is arra törekedni, hogy eredetiek legyenek. A program két egyhetes egységre kidolgozott részből áll, mivel ezek egymástól független tematikát dolgoznak fel, külön-külön is megvalósíthatók. A megszólított célcsoport: lelkipásztorok, vallástanárok, kántorok, a tábori program levezetésében segítő személyek közössége. Figyeltünk arra, hogy pontos eligazítást találjon az is, aki először szervez ilyen alkalmat, ezzel indokolható a részletes leírás, a szervezésre irányuló hasznos tanácsok.

Hiszem, hogy Isten megáldja szolgálatunkat. Tiszta szívvel, Isten iránti hálával ajánlom a programot mindenkinek, aki gyerekekkel úgy akar foglalkozni, hogy közelebb segítse őket Istenhez.

Incze Hajnalka, a KOEN Alapítvány elnöke