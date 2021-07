Nyaralás maszkban Franciaországban

A maszkviselés mellett a gyülekezést és az esti szórakozást korlátozó intézkedések léptek életbe Korzika szigetén, az Atlanti-óceán mentén több nyaralóvárosban, de a keleti és a dél-keleti országrész egyes megyéiben is. A délnyugati Gironde megye prefektusa kötelezővé tette a maszkviselést Bordeaux-ban is és a turisztikai övezetekben a spanyol határ közelében, ahol tegnaptól az alkoholfogyasztás is tilos a köztereken augusztus 31-ig, de a korlátozás nem vonatkozik a parkokra, a természetvédelmi övezetekre és a tengerpartokra, illetve a strandokra. Hasonló intézkedések léptek életbe Vendée, Charente-Maritime, Landes és Pyrénées-Atlantiques megyében az Atlanti-óceán partján. Gironde megyében a 100 ezer lakosra jutó új fertőzöttek száma kedden meghaladta a háromszázat, miközben két hete még csak negyven volt ez a szám. Korzika szigetén még magasabb a fertőzési szint: 100 ezer lakosra csaknem hétszáz új fertőzött jut, ezért a prefektúra kötelezővé tette a maszkviselést a fontosabb városok főutcáin. A szigeten este 9 óra után tíz főnél többen nem gyülekezhetnek a tengerpartokon. Az intézkedés célja a spontán esti bulizások elkerülése. A riasztási szintet a kormány eredetileg ötvenben jelölte meg, az előző járványhullámok idején pedig 250 volt a küszöb a lezáráshoz.

A spanyol határ mentén elterülő Pyrénées-Orientales volt egyébként az első francia megye, amely már július közepén visszaállította a kültéri maszkviselés kötelezettségét, amely alól csak a tengerpartok és a zöldövezetek (parkok, erdők, kertek) jelentenek kivételt. Hétfőn a déli Hérault megye – amelynek székhelye Montpellier – rendelte el augusztus 15-ig a kültéri maszkviselés kötelezettségét, miután a 100 ezer lakosra jutó új fertőzöttek száma megközelítette az ötszázat. Az ország más nyaralóhelyein, köztük Alpes-Maritimes megyében már vasárnaptól maszkot kell viselni a köztereken is, hasonlóan a keleti Meurthe-et-Moselle-hez, ahol a legalább ötezer lakosú településeken tették kötelezővé ismét a száj és az orr eltakarását. Az érintett megyékben a kórházi mutatók is elkezdtek lassan emelkedni, de országos összesítésben még stagnálnak az adatok. Miközben az elmúlt két hétben tízszeresére nőtt a napi esetszám, s a múlt héten naponta több mint 20 ezer új esetet tártak fel, a hétvégén megállt az emelkedés. Vasárnap 16 167, hétfőn 5307 új esetet jelentettek. A kórházakban több mint hétezer fertőzöttet ápolnak, közülük csaknem ezren vannak intenzív osztályon.

A negyedik hullám megfékezése érdekében a kormány célja, hogy augusztus végéig legalább 50 millióan felvegyék a koronavírus elleni oltás első adagját a 67 millió lakosú országban, amelyet eddig 40 millióan, a teljes lakosság hatvan, a felnőttek hetvenkét százaléka kapott meg.