A németek felét beoltották

Németországban a lakosság több mint felét teljesen beoltották a koronavírus ellen – közölte tegnap a német egészségügyi minisztérium. Hét hónappal az oltási kampány kezdetét követően 41,8 millió embert, vagyis a lakosság 50,2 százalékát oltották be teljesen.

A koronavírus elleni vakcinák legalább első adagját a lakosság 61,1 százaléka kapta meg, vagyis 50,9 millió ember. Jens Spahn egészségügyi miniszter tegnap ismét oltásra szólította az embereket. „Minél többen beoltatják magukat most, annál biztonságosabb ősz és tél vár ránk” – írta Twitter-oldalán. A dpa német hírügynökség szerint az oltási kampány üteme tartományonként eltér. Első helyen Bréma áll, ott a lakosok 70,1 százaléka kapta meg valamelyik vakcina legalább első adagját, 58,3 százalékuk pedig már a másodikat is. Utolsó helyen Szászország áll, a tartományban a lakosság 51,8 százaléka kapta meg az első dózist, 46,1 százalékuk a másodikat is. Legfrissebb adatok szerint Németországban a járvány kitörése óta több mint 3,7 millió fertőzöttet azonosítottak, akik közül 91 596-an hunytak el a kórban.