A megfellebbezett dolgozatok újraértékelése után némileg javult a megyei eredmény, az előzetes összesítéshez képest még ketten lépték át a 8-as médiát, amelyben 70 százalékot tesz ki az írásbeli eredménye, amelynek legkevesebb 8-asnak kell lennie, így a korábbi ötven helyett ötvenketten kapnak idén bizonylatot arról, hogy számukra véget értek a gyakornoki évek, ezentúl részt vehetnek az évente szervezett versenyvizsgákon. Ezen a vizsgán nem érvényes, hogy a gyakorlaton elért jó eredmény kimenti a gyenge dolgozatot, mert utóbbin is el kell érni legalább a nyolcast, de az mindenképpen különös, hogy a vizsgatanításon és a szakmai önéletrajz értékelésén egy pedagógus 9-est, 10-est kap, az írásbelije viszont 2-es, 3-as – ilyenre Háromszéken is jócskán van példa. Igaz, ezek a pedagógusok buknak a véglegesítőn, de a jelenség akkor is figyelemre méltó.