Akadozik a gyógyszerellátás

Vass Levente szerint igaz ugyan, hogy a jelenleginél jóval több pénzre lenne szükség az ágazatban, de úgy véli, a gyógyszerhiány nem csupán költségvetési kérdés, a probléma sokrétű, ezért a megoldás is több tényezőt érint. A ritka betegségek kezelésére használt gyógyszerek egy része gyakran hiányzik, az onkológiai, diabetológiai, immunoterápiás és endokrinológiai kezelések készítményei sem kaphatóak folytonosan, holott éppen ezért szüntette meg több mint tíz éve a minisztérium az ártámogatott gyógyszerek havi pénzkeretét, ami a gyógyszerköltség megnövekedéséhez vezetett, de a problémát nem oldotta meg – mondta az államtitkár. Évente közel 8 milliárd lejt költ a szaktárca a gyógyszerek ártámogatására, az Európai Unióban mégis az utolsók között kullogunk az egy főre eső egészségügyi költség tekintetében. Míg Románia körülbelül 700 eurót fordít egy lakosra számítva egészségügyi ellátásra egy év alatt, Németország 7000–8000 eurót költ, Spanyolország, Olaszország 3000–4000 euró körül – ecsetelte Vass Levente.

Ahhoz, hogy egész évben folyamatosan lehessen biztosítani az ártámogatott gyógyszereket, Románia az EU-ban alkalmazott legalacsonyabb gyógyszerárat használja, de ez nem vált be, mert sok esetben a beszállítónak nem éri meg, ezért ezen módosítani kellett – mondotta. Az Egészségügyi Világszervezet ajánlása alapján összeállított, 150 hatóanyagot, közel ezer készítményt tartalmazó lista esetében ezentúl a három legalacsonyabb uniós ár átlagát használhatják, ez valamivel magasabb az eddiginél, ez ellenben nem befolyásolja, hogy ezeket a gyógyszereket továbbra is 100 százalékos támogatással kaphassák meg a betegek. Az egészségügyi minisztérium ezzel a lépéssel a beszállítókat szeretné ösztönözni és ezáltal az onkológiai, immunoterápiás, diabetológiai és hormonalapú gyógyszerek folyamatos hozzáférhetőségét biztosítani.

Az államtitkár egy másik rendeletről is beszámolt, amivel a speciális rendeléssel behozható ritka gyógyszerek forgalmazását is lebonyolító Unifarm állami gyógyszer-nagykereskedő monopóliumát kívánják megszüntetni, lehetőséget biztosítva, hogy más cégek is jelen legyenek a gyógyszerpiac e részén, de vállalásukat szigorúan ellenőrzik, és aki egy adott rendelést nem teljesít a vállalt időpontban és mennyiségben, attól visszavonhatják az engedélyt. Ez a lehetőség eddig is adott volt, de ha a beszállító nem szavatolta a folytonos ellátást, abból nem született hátránya.

Előkészületben egy harmadik rendelet is, amellyel lehetővé tennék olyan gyógyszerek behozatalát, amelyek nem mentek végig a hazai engedélyeztetési eljáráson, ellenben egy másik uniós országban már használják, és ott az adott készítmény engedélyezett.

Az említett három rendelet nem orvosolja a gyógyszerbiztonság minden hiányosságát, de egészségpolitikai szempontból hozzáférhetőbbé, kiszámíthatóbbá teszi az ellátását – véli Vass Levente. Szerinte minden olyan panasz, ami építő jellegű, hozzásegít a rendszer hibáinak kijavításához, ilyennek tartja a krónikus betegek országos szövetségének jelzését is, mely szervezet több százezer páciens nevében kongatott vészharangot.