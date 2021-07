– Az európai polgári kezdeményezés intézménye közel egy évtizedes. Ez idő alatt 106 kezdeményezést nyújtottak be. Ebből 81-et vettek nyilvántartásba, és hat kezdeményezésre válaszolt az Európai Bizottság. Ez a történet többek között arra is rávilágít, hogy a hitelesítés során törölték azokat a támogató nyilatkozatokat, amelyeken hibás adatok szerepeltek. Emiatt a hitelesített aláírások száma alacsonyabb, mint a beterjesztetteké. Bízunk benne, hogy ez a különbség nem lesz jelentős, hiszen a legfontosabb a támogató személyek akarata, és ezt az ellenőrző hatóságoknak tisztelniük kell. A tagállamoknak három hónap áll a rendelkezésükre, hogy ezt a hitelesítést elvégezzék, erről jelentést készítsenek, és továbbítsák az Európai Bizottságnak, amely ezeket összesíti.

– Lezajlik a hitelesítés folyamata. Mi következik ezután?

– A szervezők beterjesztik az Európai Bizottságnak a kezdeményezés szövegét. Ezúttal nem azért, hogy nyilvántartásba vegyék, ahogy tettük azt 2013-ban, vagyis nem azért, hogy el lehessen kezdeni az aláírásgyűjtést, hanem azért, hogy most már az Európai Bizottság jogszabályt kezdeményezzen. Ezt egy nyilvános meghallgatás követi az Európai Parlamentben, amikor a szervezőknek lehetőségük van arra, hogy a parlamenti képviselőket meggyőzzék a kezdeményezés, illetve a jogszabály szükségességéről. Az említett második beterjesztés nem kötődik határidőhöz. A szervezőknek módjukban áll mérlegelni az Európai Bizottság készségét a jogalkotásra, és úgy választani meg az időpontot, hogy a kezdeményezés kimenetele szempontjából az a legkedvezőbb legyen.

– A kezdeményezésben milyen szerepet tölthet be az európai nemzeti régiók szövetségének az intézményesítése? Általában egy európai polgári kezdeményezéshez nem tartozik egy ilyen lépés, végig lehet vinni egy kezdeményezést akár enélkül is. Vagy nem így van?

– Igen, így van. A nemzeti régiók szövetségének intézményesítése akár el is maradhatna, hiszen nem része a polgári kezdeményezés folyamatának. Mi azonban egy ösztönző eszközt látunk ebben, amellyel arra próbáljuk rávenni a Bizottságot, hogy ne válassza a könnyebb utat, ami nem más, mint a jogszabály megalkotásának elutasítása. A rendelkezésünkre álló időt arra akarjuk felhasználni, hogy egy olyan európai intézményrendszert teremtsünk, amely segíti az uniós jogalkotást és a közösségi jogban egy új utat nyit a nemzeti régiók számára. El akarjuk érni, hogy a nemzeti régiók váljanak az uniós jog alanyaivá.

– Egyik szövetségesük Carles Puigdemont, Katalónia legitim elnöke. Sok politikus hangsúlyozta, hogy ez a szövetség árt a székely autonómiatörekvésnek, hiszen a katalánok függetlenséget akarnak, így ez a kapcsolat a román politikai osztályban növeli a bizalmatlanságot az autonómiatörekvéssel szemben. Tényleg el kellene távolodni a katalánoktól?

– A hetvenes, nyolcvanas években elindult Nyugat-Európában egy etnoregionális mozgalom. Nemzeti kultúrák születtek újjá és az autonómia iránti igény egyre erőteljesebben jelentkezett. Megváltozott a nyugat-európai kisebbségek helyzete. Ebben az időben Kelet-Európa kisebbségi sorban élő nemzeti közösségei irigykedve nézték a baszkok, a katalánok, a korzikaiak, a bretonok, a skótok mozgalmát. A rendszerváltás után azonban a nyugat-európai példa kelet felé is kiterjedt. Gagaúziában meg is valósult a területi autonómia, miközben Székelyföld vagy Felső-Szilézia regionális törekvései még nem értek célt. A kisebbségvédelem fogalomtára azonban radikálisan átalakult. Az etnoregionalitás vagy a regionális identitás Európa regionalizációjának alapfogalmaivá váltak. Az Európa Tanács negyvenhét ország számára kodifikálta határozatokban, ajánlásokban a regionális demokráciát. A nyolcvanas éveket megelőző időkhöz visszatérni már nem lehet! Pedig ezt teszik azok, akik úgy beszélnek a kisebbségi jogokról, hogy mellőzik a regionális demokrácia fogalmát. Mellőzik a területi autonómiát vagy az önrendelkezést. Tudomásul kell venni, hogy az európai valóság része a regionális mozgalom, és ennek az egyik fontos eleme a katalánok törekvése, bárhogyan is minősítenénk azt. A 2017-es katalóniai népszavazást ugyanúgy követték a székelyek és flamandok, felső-sziléziaiak vagy korzikaiak, és a közakarat alakulásában ez mély nyomot hagyott. Ebből a megközelítésből egyértelműen következik, hogy nem kell eltávolodni a katalánoktól, de nem is lehet.

László-Pál Piroska