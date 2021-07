Újabb lazítások vasárnaptól

A most meghozott széles körű lazító intézkedések azokon a településeken lépnek hatályba, ahol a megbetegedések aránya nem haladja meg a lakosság két ezrelékét.

A szabadtéri fesztiválokon legfeljebb 75 ezer ember vehet részt, olyanok, akiket már beoltottak, akik átestek a betegségen vagy rendelkeznek érvényes koronavírusteszttel. Vasárnaptól a különböző magánrendezvényeken is többen vehetnek részt: beltéri esküvőkön például több mint 400-an, ha a fertőzöttségi ráta nem haladja meg a két ezreléket az adott településen. Sportrendezvényeken a lelátók teljes kapacitása használható, amennyiben valamennyi néző beoltott, átesett a betegségen vagy érvényes teszttel rendelkezik. A szórakozóhelyekre is csak védettséggel rendelkező személyek léphetnek be. A nyilvános belterekben továbbra is kötelező a maszk viselése.

A szakembereket megosztja az a kérdés, hogy eljött-e az ideje a komolyabb lazításoknak, mert már szeptembertől a megbetegedések számának növekedésére számítanak. A lakosság átoltottsága jelenleg 30 százalékos, a legmagasabb Bukarestben, ahol 48 százalékos, második helyen Kolozs megye áll 44 százalékkal.



A gazdaságnak működnie kell

Elfogadta a kormány a (tegnapi lapszámunkban ismertetett) járványügyi szabályokon lazító intézkedéseket – jelentette be Florin Cîţu miniszterelnök, aki azt is elmondta: a Ioana Mihăilă egészségügyi miniszter által előterjesztett, az oltási kampány felgyorsítására vonatkozó intézkedések egy részével egyetért, más részével azonban nem, és várja a szakemberekkel folytatott megbeszéléseket. Véleménye szerint nem lenne megszorító intézkedés, ha kötelezővé tennék a beoltatlan egészségügyi személyzet tesztelését, az oltás jutalmazását pedig elfogadhatónak tartja. A gazdaságot azonban nem akarja lezárni, az élelmiszerpiacokat és bevásárlóközpontokat akkor sem, ha a negyedik hullám miatt újabb korlátozásokra kényszerül a kormány. Tegnap több más rendeletet is elfogadott a kormány, az egyik az önkormányzatok pénzgondjain enyhít: ezek 1 és 1,5 százalék közötti kamattal vehetnek fel 3-tól 5 évig terjedő kölcsönt az államkincstártól. Egy másik határozattal 1,5 millió lejt utaltak ki az áradások által megrongált 12 iskola javítására.