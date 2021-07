Az Országos Útügyi Igazgatóság (CNAIR) kedden közzétett videófelvétele szerint ez valóban megtörténhet, ugyanis a munkálatok már 57 százalékban elkészültek. A rövidke autópályát (és a 4,7 kilométeres marosvásárhelyi bekötőutat) a Strabag céggel tavaly májusban aláírt szerződés szerint 2022 januárjában kellene átadni, ezért most nagyon ünneplik, hogy valószínűleg hamarabb elkészül. Csak arról feledkeztek meg, hogy eredetileg már 2012-ben át kellett volna adni a forgalomnak az egész észak-erdélyi autópályát, Brassótól Borsig, ebből a 415 kilométerből azonban az építkezés kezdete – 2004 – óta mindössze 79,5 kilométernyi sztráda járható, további 105 van munkában, 41-re most hirdetnek (újabb) versenytárgyalást, 42 kilométeren felmondták a szerződéseket, a 48 kilométeres Brassó–Fogaras szakaszt most tervezik, a Fogaras–Marosvásárhely szakasz megépítéséről pedig letett a kormány. (economica.net, 130km.ro)

ÖT INGYENÉLŐVEL KEVESEBB. Öt igazgatói állást szüntet meg a gazdasági minisztérium olyan állami vállalatoknál, amelyek veszteségesek voltak. Négy fegyvergyár (ebből egy brassói, egy tohani, egy bukaresti és egy Prahova megyei), illetve egy Bihar megyei bányavállalat privatizációs igazgatóiról van szó, akik havi 9–14 ezer lejes fizetést vettek fel 19 éven keresztül azért, hogy e cégek magánosítását előkészítsék, de gyakorlatilag semmit nem csináltak, hiszen nem állt érdekükben saját szinekúrájukat megszüntetni. E cégek adóssága amúgy a 200 millió lejt is meghaladja, és Claudiu Năsui gazdasági miniszter szerint – aki pár hónappal ezelőtt kezdte el a kevés munkával, de nagy fizetéssel járó állások felszámolását – a pénz nagyobb részét soha nem fogja látni az állam, mivel több mint a felét elengedte, a maradékot pedig részvényekbe konvertálta. (Ziare-com)

HASTÁNCOSNŐ A TRANS­ELECTRICÁNÁL. Gyanús versenyvizsga után egy kozmetikusi képesítéssel is rendelkező hastáncosnőt alkalmaztak – liberális politikusok ajánlására – a stratégiai fontosságú Trans­electrica állami vállalatnál, amely az országos energetikai rendszer fenntartásáért felelős. A tanácsadói állást alig pár napig hirdették, a legnehezebb követelmény pedig a Microsoft Office 2010-es számítógépes program ismerete volt. Raluca Paraschiv Anton ugyan – a lumeapolitica.ro szerint – elvégezte a diplomagyárként emlegetett bukaresti Spiru Haret egyetemet (nem derül ki, hogy milyen szakon), valamint egy posztliceális rendőrképzőt is, és hét évig dolgozott a főváros közlekedésrendészetén, ám leginkább a bulvársajtóból – és nyilván hastáncosnőként – ismert. (G4Media)