Lepedővásárlás: hogyan döntsünk? /X/

A gyereklepedő kiválasztása

Mikor gyermekeink ágyneműjét választjuk ki, arra is gondolnunk kell, hogy mennyire fontos a bőrükkel közvetlenül érintkező anyagok összetétele és minősége. Nem csak az számít, hogy mennyire puha, de legyen természetes is. Arra is oda kell figyelni, hogy ne legyen allergén a lepedő.

Szempont, hogy tökéletesen szellőzzön a lepedő, persze az ágynemű is. A lepedő legyen jó nedvszívó képességű, így kímélve meg a bőrt az irritációtól.

A lepedő tehát legyen épp olyan jó minőségű, mint az ágyneműhuzat. Ha úgy választunk kellékeket, hogy odafigyelünk az anyagösszetételre és a tartósságra, akkor hosszú évekig élvezhetjük a magas színvonalú textilek nyújtotta kényelmet és a kellemes alvást.

Fontos elvárás még a lepedőkkel kapcsolatban, hogy ne kelljen őket vasalni. Erre a gumis lepedő a legideálisabb megoldás, mivel kifeszítve kell felhelyezni az ágyra, így aztán attól sem kell félnünk, hogy a legkisebbek belegabalyodnak alvás közben.

A gyereklepedő anyagának kiválasztása

Azoknak, akik a finom, puha anyagokat szeretik, a pamut lepedők bizonyulnak a legjobb választásnak. Főleg, ha gyerekekről van szó, akiknek a bőrét különösen szeretnénk megvédeni, főleg az esetleges allergénektől.

Az sem mindegy, hogy milyen vastag anyagból készül a gyereklepedő. Hiszen amellett, hogy légáteresztő, kellemes anyagot szeretnénk, fontos, hogy vastag legyen, legalábbis szakadásálló.

A felnőtteknek szánt lepedő lehet ugyan kényelmes szatén vagy selyem, a gyerekágyba mindenképp frottír vagy pamut kerüljön.

Érdemes arra is odafigyelni, hogy az adott lepedőt milyen hőfokon szabad mosni, ugyanis sokan szeretik magas hőfokon fertőtleníteni és keményíteni az ágyneműt, de el kell olvasnunk a használati utasítást, mielőtt hozzálátunk a mosáshoz.

A lepedő mintája

Az egyszerű gyereklepedők általában gyerekágyak méretére tervezett darabok. Az egyszemélyes kivitelek éppen emiatt sokszor mintásak.

Válasszunk mintás darabot a kicsiknek? Hiszen a jó minőségű gyereklepedő felkutatása épp elég, még a mintával is bonyolítsuk a képletet? Szerencsére ma már nagyon széles mintaválasztékban vásárolhatunk gyerekágyneműt és gyereklepedőt is a Gyerek-ágyneműnél.

Vannak szülők, akik úgy döntenek, hogy elég, ha az ágyneműhuzat mintás, elég hozzá egyszerű egyszínű lepedőt választani. Mások egyáltalán nem szeretik a mintás ágyneműt sem, mert egyszerű, letisztult, természetes hangulatú gyerekszobát szeretnének kialakítani.

Vannak azonban olyan, talán gyerekeik által könnyen meggyőzhető szülők, akik pedig szívesen választanak mintás gyereklepedőt a kicsiknek. Ezek általában valamelyik kedvelt gyerekmese mintázatát ábrázolják.