Júliusban egész hónap alatt annyi védőoltást adtak be a háromszéki oltási központokban, mint az oltási kampány elején három-négy nap alatt. A vakcinák iránti érdeklődés nagymértékű csökkenése miatt augusztustól rövidül az immunizálási helyszínek nyitvatartási ideje – tudtuk meg Ágoston László megyei közegészségügyi igazgatótól.

A sepsiszentgyörgyi Dália utcában minden nap 8 és 14 óra között oltanak, Kézdivásárhelyen augusztus 11-ig 8–14 óráig tart nyitva az oltási központ, majd két hétig bezár, augusztus 28-tól szombaton és vasárnap várják az érdeklődőket 8–15 óra között. Kovásznán hétfőn és csütörtökön 15–21 óra között tart nyitva az oltási központ, Baróton kedden, csütörtökön és szombaton 8–14 óra között oltanak, Bodzafordulón augusztusban két-három naponta szerveznek oltási akciót.

A megyei közegészségügyi igazgatóság vezetője hangsúlyozta, ez a program annak függvényében változhat, hogy milyen az érdeklődés az oltás iránt, s bár kevés a bevethető személyzet, azt szeretnék, ha minél többen jelentkeznének és bővíteni kellene a programot. Jelenleg napi 70–80 személy jelentkezik oltásra, köztük többen a második dózist kapják. A csütörtöki összesítés szerint eddig 73 840 személyt oltottak be Háromszéken (nem mind Kovászna megyeiek) és 32 517-en kapták meg a második adagot is, ezenkívül a családorvosi rendelőkben 3898 adag Johnson and Johnson vakcinát használtak fel.

A koronavírustesztekre vonatkozóan a közegészségügyi igazgató elmondta, a családorvosok kérésére naponta hatvan-hatvanöt vizsgálatot végeznek el a sepsiszentgyörgyi Dr. Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórház PCR-laboratóriumában, júliusban egyetlen pozitív eredményt sem jegyeztek háromszéki lakosoknál, kérésre (utazás, rendezvényen való részvétel céljából) magánlaboratóriumokban lehet igényelni a tesztelést saját költségre.

A Háromszék kérdésére, miszerint az elmúlt 24 órára vonatkozó csütörtöki hivatalos országos statisztikában Kovászna megye öt új koronavírussal fertőzött esettel szerepel, ellenben ez a megyei adatbázisban nem jelenik meg, Ágoston László elmondta: öt külföldi állampolgárról van szó, akik megyénkben tartózkodnak, PCR-tesztjük pozitívnak bizonyult, és a tőlük levett mintákat elküldték szekventálásra egy marosvásárhelyi laboratóriumba, hogy megtudják, a koronavírus melyik mutációjáról van szó. Egyelőre nincsenek arra utaló jelek, hogy Háromszéken a koronavírus bármelyik változata felütné fejét, illetve újra megjelenne, de ez csak akkor maradhat így, ha minél többen beoltatják magukat – mondotta Ágoston igazgató.