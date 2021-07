Zene A KULTÚRPARK eseménysorozata ma 19 órától Suba Attila & The SoulFool Band koncertjével folytatódik a sepsiszentgyörgyi ’56-os emlékparkban, a Plugor Sándor Művészeti Líceum udvarán.

Az Amszterdamból érkező zenekar a régi soul- és gospel­dalok izgalmas hangulatát eleveníti fel. A koncertre az ülőhelyek száma korlátozott, 200 jegy elérhető, áruk 15 és 30 lej. Jegyek elővételben kaphatóak a városi jegyirodában (Szabadság tér 1. szám), illetve az esemény előtt egy órával a helyszínen.

AZ ÁRKOSI KULTURÁLIS KÖZPONT (Sepsiszentgyörgy, Olt utca 6. szám) és a Magyar Kulturális Intézet sepsiszentgyörgyi fiókja ma 19 órától rendkívüli hangversenyt szervez. A nagyváradi Thurzó Zoltán zongora­művész Frédéric Chopin lengyel zeneszerző és zongorista műveiből ad elő. A helyek száma korlátozott, jegyeket előre is meg lehet vásárolni a központ székhelyén naponta 9–15 óráig (telefon: 0267 373 651).

A SEPSISZENTGYÖRGYI BISTRO KERTBEN ma 21 órától a Kardiofaktúra alternatív pop-rock zenekar koncertezik.

Fotóstand és tandemkerékpár a Gaia közelében

Sepsiszentgyörgy önkormányzata elhozza a Luke Jerram művész által készített, Gaia néven ismert fényinstallációt, a Föld bolygó másolatát a városközpontba. A kiállítás tíz napig, mától augusztus 8-ig lesz látható az Erzsébet parkban, a tó felett. A 7 méter átmérőjű Gaia felületének 1 centimétere a Föld bolygó 18 kilométerének felel meg, a brit Luke Jerram alkotása a NASA nagy felbontású felvételei alapján készült el. A kiállítást a Lights on Romania szervezi partnerségben Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatalával. Az Erzsébet parkba látogatóknak egyedülálló élményben lehet részük, s nem csak láthatják bolygónkat 3D-s ábrázolásban lebegni, az installációhoz további programok is kapcsolódnak. Mindazok, akik megcsodálják a Gaia alkotást, díjmentesen készíthetnek fényképeket délutánonként az alkalomra felállított fotóstandnál, valamint közösen tekerhetnek az alkotás mellett elhelyezett tandemkerékpáron. A kerékpárt egy időben legfeljebb három személy használhatja, akiknek egyszerre kell pedálozniuk. A látogatók részt vehetnek egy szimbolikus kihívásban, amelynek célja, hogy a kiállítás tíz napja alatt összesen 560 kilométert pedálozzanak. Ez megegyezik Sepsiszentgyörgy város hivatalos korával, a megtett távolság pedig egy oda-vissza utat jelent Kolozsvárig. A letekert kilométerek számát a kerékpár mellé felszerelt kijelzőn lehet majd követni.

Kiállítás

SEPSISZENTGYÖRGY. Az Árkosi Kulturális Központban (Olt utca 6. szám) ma 19 órától megnyitják a Virgiliu Parghel bukaresti festőművész munkáiból válogatott kiállítást (portrék és csendéletek). A rendezvény a hatályban lévő egészségügyi és előadás-szervezésre vonatkozó előírásoknak megfelelően zajlik. * Az Erdélyi Művészeti Központ (Olt utca 2. szám) földszinti kiállítóterében Vetró Artúr (1919–1992) szobrászművész kiállítása augusztus 6-ig keddtől péntekig 10–17, szombaton 10–18 óráig látogatható.

KOVÁSZNA. A Művészeti Karaván – Révkomárom és Háromszék a fotóművészet tükrében című kiállítás a Dózsa György parkban augusztus 19-ig tekinthető meg.

KÉZDIVÁSÁRHELY. Benedek-Konrádi Gabriella képzőművész (Bécs) egyéni kiállítása a Kosztándi Galériában (Gábor Áron tér 4. szám) látható.

Varázsműhely

Szombaton 11 órától meseolvasással, mozgáskoordinációs és kreatív játékokkal várja az érdeklődő 6 és 9 év közötti gyerekeket Sepsiszentgyörgyön az Erdélyi Művészeti Központ harmadik emeleti kiállítóterébe Jakab Zsuzsanna pedagógus. Az alkotóműhelyben való részvételre az Erdélyi Művészeti Központ Facebook-oldalán lehet regisztrálni.

Mozi

A sepsiszentgyörgyi Művész moziban ma: 16.30-tól Nyúl Péter 2. – Nyúlcipő (magyarul beszélő) és Space Jam – Új kezdet (románul beszélő), 18.30-tól Dzsungeltúra (magyarul beszélő) és 20.30-tól román felirattal, 18.45-től Szupernóva (román felirattal), 21 órától Kígyószem: G. I. Joe – A kezdetek (magyarul beszélő); szombaton: 11 órától Croodék: Egy új kor (magyarul beszélő) és 16.30-tól románul beszélő, 11.15-től Luca (románul beszélő) és 16 órától magyarul beszélő), 18.30-tól Dzsungeltúra (magyarul beszélő), 18.30-tól Idő (román felirattal), 20.45-től Kígyószem: G. I. Joe – A kezdetek (román felirattal), 21 órától Egy igazán dühös ember (román felirattal); vasárnap: 11 órától Luca (magyarul beszélő), 11.15-től Croodék: Egy új kor (románul beszélő), 15.45-től Halálos iramban 9. (magyarul beszélő), 16 órától Space Jam – Új kezdet (románul beszélő), 18 órától És akkor mi a szabadság? (román–amerikai filmdráma), 18.30-tól Fekete özvegy (román felirattal), 20.45-től Dzsungeltúra (román felirattal), 21 órától Kígyószem: G. I. Joe – A kezdetek (magyarul beszélő). Telefon: 0787 526 102, honlap: arta.cityplex.ro.

Hitvilág

KRISZTUS KIRÁLY-TEMPLOM. A sepsiszentgyörgyi Gyár utcai templomban ma 18 órától az elhunytakért végeznek közös szentmisét. * A plébánia irodájában vagy a krisztuskiraly@yahoo.com e-mail-címen jelentkezni lehet a hittanos táborba, amelyet augusztus 9–15. között tartanak.

SZENT JÓZSEF-TEMPLOM. A sepsiszentgyörgyi belvárosi katolikus templomban vasárnap a 7.30, 9, 10.30, 12 és 18 órától kezdődő szentmiséket az újonnan érkezett lelkipásztorok mutatják be. Szentségimádási órák lesznek a déli szentmise után az esti szentmise kezdetéig a megszokott sorrendben.

KIBÚCSÚZÓ ISTENTISZTELET. Kovács István újonnan megválasztott unitárius püspök kibúcsúzó istentiszteletét vasárnap 14 órától tartja Sepsiszentgyörgyön az unitárius templomban.

1001 SZÉKELY KERÉKPÁROS NAPJA CSÍKSOMLYÓN. Az idei Ferences Biciklitúra zárónapját különlegesen akarják megünnepelni, ezért találkozóra hívnak minden székelyföldi kerékpárost, motorost, gyalogost vasárnap a csíksomlyói Hármashalom-oltárhoz, ahol 13 órakor szentmisét mutatnak be. Utána a csíkszeredai Role együttes koncertje következik, amelyen az összegyűltek együtt éneklik az Eucharisztikus Kongresszus (NEK) hivatalos himnuszát. A biciklitúrán jelen lesznek a NEK főszervezői is, és egy-egy állomáson részletesen ismertetik a rendezvényt. A szentmisét a Mária Rádió élőben közvetíti.

Ügyelet

GYÓGYSZERTÁR. Sepsiszentgyörgyön mától 22–6 óráig a Benedek Elek utcai Farmacom (telefon: 0367 407 568, éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki); Kézdivásárhelyen ma a Gábor Áron utcai Ambrózia I. (0267 360 608), hétfőtől az Ambrózia II.; Kovásznán szombaton 8–12 óráig a Vipera (0267 342 851), 8–16 óráig és vasárnap 8–14 óráig a Farmacom (0267 340 914); Baróton szombaton 9–13 óráig a Szabadság utcai Mária (0729 935 431) gyógyszertár teljesít szolgálatot.

FOGÁSZAT. Sepsiszentgyörgyön a Sport utca 3. szám, 1/I/1. alatti Oral Care rendelőben (telefon: 0267 708 465) szombaton és vasárnap 9–12 óráig; a Lázár Mihály utca és a Grigore Bălan út kereszteződésénél levő Fazakas Dental Clinic rendelőben (telefon: 0744 857 743) szombaton és vasárnap 14–19 óráig fogadják a sürgősségi eseteket.

Röviden

LOMTALANÍTÁSI KARAVÁN. Ma Árapatakon, hétfőn Erősdön és Előpatakon gyűjti a Tega Rt. a szelektív hulladékot. * A lomtalanítási programban 5 kg leadott üvegért 0,5 liter sör jár, az elektronikai hulladék ellenér­tékét továbbra is levonják a számlából. Ócska bútort, fölöslegessé vált tárgyakat, gumiabroncsokat és minden más limlomot ingyenesen szállítanak el.

ANNA-NAPI BÁL. Az Aranyszívek Nyugdíjas Egyesület szombaton 14 órától Anna-napi bált szervez a sepsiszentgyörgyi Park vendéglőben. Érdeklődni a 0723 727 279-es telefonon lehet.

MOZGÁSMŰVÉSZET. Sepsiszentgyörgyön a Live-Art Alapítvány Olt utca 1. szám alatti táncstúdiójában újrakezdődnek a társaságitánc-tanfolyamok. Iratkozni a 0722 233 774-es telefonon lehet.

LAKOSSÁGI FÓRUM. Nagyajta község önkormányzata lakossági fórumot szervez augusztus 4-én, szerdán 9 órától Középajtán a kántori lakon és augusztus 5-én, csütörtökön 9 órától Nagyajtán a kultúrotthonban.