Ismét kéri a város a kultúrpalotát

A minden testületi tag által támogatott határozat értelmében az önkormányzat kötelezi magát, hogy amennyiben az ingatlan a tulajdonába és ügykezelésébe kerül, nem változtatja meg annak eredeti rendeltetését, és legtöbb hét év alatt felújítja, korszerűsíti azt helyi és külső pénzforrások igénybevételével. A rendeltetés megőrzését – azaz művelődési, kulturális célokra való kizárólagos használatát – a fejlesztési, közberuházásokért felelős és közigazgatási minisztérium ellenőrzi, melynek élén jelenleg Cseke Attila, az RMDSZ politikusa áll. Az ingatlant azt követően veheti át a város, amint hatályba lépett a vonatkozó kormányrendelet, melyet mint más hasonló tulajdonjog-átruházási esetekben, tárcaközi egyeztetések és jóváhagyások előznek meg.

Leromlott épület

A határozat indoklásában egyebek mellett szerepel, hogy a terület, amelyen az épület áll, 1974-ben került az állam tulajdonába kisajátítás révén, illetve ugyanabban az évben a szakszervezeti szövetség ingyenes használatába jutott. Az építkezési munkálatok jóváhagyása ugyanakkor már négy évvel korábban megtörtént. Szintén az indoklásban szerepel, hogy a teret urbanisztikai szempontból meghatározó épületben már jó ideje nem zajlik semmilyen tevékenység, állaga folyamatosan romlik, általános felújítási munkálatok nem történtek a bezárás óta és azelőtt sem, leszámítva pár belső tér átalakítását, melyek viszont sok esetben engedélyek nélkül történtek. Emellett évek óta sem gáz, sem áram nincs az épületben, mivel a szolgáltatók a tartozások miatt szerződést bontottak. Az indoklás megfogalmazói továbbá közlik, hogy a leromlott épület méretei és elhelyezkedése folytán jelentősen rontja a városközpont (a Mihai Viteazul tér) összképét. Rámutatnak továbbá, hogy a város nem rendelkezik elegendő közösségi és művelődési tevékenységre alkalmas ingatlannal, és az egykori szakszervezeti művelődési ház átvétele erre a problémára részleges megoldást jelentene. Megjegyzik még, hogy az elmúlt években tapasztaltak alapján a gondnokként szereplő szakszervezeti szövetség a jelek szerint lemondott az ingatlan kezeléséről, ezért is kérik annak önkormányzati köztulajdonba történő átadását, hogy a város a korszerűsítést követően a helyi kulturális és közösségi élet egyik helyszínévé tehesse, és ezáltal közhasznú jelleget adjon az

ingatlannak.

Újabb próbálkozás

Tóth-Birtan Csaba alpolgármester a határozat elfogadását megelőzően elmondta: az önkormányzat nem mondott le az ingatlan megszerzéséről, amit már évekkel korábban tervbe vett. Lévén, hogy új kormány van hatalmon, ismét elindítják az ingatlan megszerzését célzó eljárást, reménykedve a sikerben – tette hozzá az elöljáró, aki felsorolta az indoklásban is szereplő, fentebb már ismertetett érveket.

Amint arról több rendben beszámoltunk, az önkormányzat már évekkel ezelőtt kezdeményezte az ingatlan átvételét, eleinte az ügykezelő – az országos érdekvédelmi tömbök által létrehozott bukaresti székhelyű Szakszervezeti Művelődési Házak Egyesülete – által felhalmozott ingatlanadó-tartozás fejében. Hosszabb ideig jogi akadályokba ütköztek, melyeket nem sikerült feloldani. Az elmúlt években magánkezdeményezés nyomán diákok szerveztek takarítási akciót az épületben, amely során egyebek mellett több hivatalos, a szakszervezeti tömbökhöz köthető dokumentumot, egy gazdag, román és magyar könyveket is tartalmazó könyvtárat, az egykori Lajta László Terem felszereléseit, illetve a volt bérlők (vállalkozások) által hátrahagyottakat is megtalálták, a nagy előadóterem eredeti felszerelésével, berendezésével egyetemben. Mint kiderült, 2013-as bezárása után az ingatlan hajléktalanok tanyájává vált, akik jelentős rongálásokat is elkövettek. Az utóbbi években a rombolás még hangsúlyosabb lett, az épület több helyen beázik, a tárgyak egy részét pedig elhordták (esetenként egykori birtokosaik), de van, amiből mára már törmelék, szeméthalom lett. Az önkormányzat táblákat helyezett ki, melyekkel arra figyelmeztetnek, hogy a tárva-nyitva álló épület nem a város tulajdona és veszélyes belépni oda. A feltételezett tulajdonosok részéről hosszabb ideje semmilyen beavatkozás nem történt, a törvénytelenül ott tartózkodókkal pedig többször meggyűlt a baja a hatóságoknak.