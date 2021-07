A fő szervező, Gergely Orsolya negyedévet végzett hallgató, a Kolozsvári Állatorvosi Szakosztály elnöke érdeklődésünkre elmondta, eddig többnyire Udvarhelyszék adott otthont a táboroknak, a megyében volt már Bálványoson, első alkalommal tartják Árkoson. Ez elnökfüggő, hiszen ki-ki az ismeretségi körében tud jobban szervezni, és jó alkalom arra, hogy a kollégák Sepsiszéket is megismerjék.

A táborban elsőévestől hatodévesig minden évfolyam képviselői jelen vannak, olyanok is, akik már frissen végzett állatorvosok. Legtöbben a kolozsvári egyetem hallgatói, de jöttek diákok a temesvári, a bukaresti és a budapesti egyetemről is. Ugyanis élő kapcsolatot tartanak fenn a Magyar Állatorvosok Világszervezetével és kölcsönösen látogatják egymás rendezvényeit.

A keddtől vasárnapig tartó árkosi táborban elméleti előadásokat tartanak kolozsvári, csíkszeredai, székelyudvarhelyi, budapesti szakemberek, és a hallottakat a gyakorlatban is igyekeznek elmélyíteni. Például szerda délután két csődör kiherélésének voltak tanúi, egyiket Farkaslakáról hozták. Volt szó lovakról, szarvasmarhákról, meglátogattak lovardát, szarvasmarhatelepet és tervben a sepsiszentgyörgyi kisállatkórház, valamint az étfalvi tanya meglátogatása is. Emellett a csernátoni Haszmann Pál Múzeum megtekintését is fontosnak tartják. És hogy a tábor mégis tábor legyen, a bográcsozás meg a táborzáró buli sem marad el.

Az eseményt az UMB Feed Romania, a Bistrivet, a K2 Kisállatkórház, a Makivet, a Csíki Tej Farm, a Szépvízi, az Eurofarm, az Erdélyi Magyar Állatorvosok Egyesülete és a Hargita Megyei Állatorvosi Kamara támogatta.