A szelektív hulladékgyűjtést népszerűsítették

A megyeszékhelyen korábban is zajlott hasonló akció, akkor a magánházban élőket, ezúttal pedig a tömbházlakókat célozták meg – fejtette ki Máthé László igazgató. A Tega Rt. önkéntesei szórólapokat osztottak, magyaráztak és kérdésekre válaszoltak, és azoknak, akik szelektíven gyűjtöttek, a lebomló anyagokból készült virágföldet adtak ajándékba. Ugyanakkor többen kaptak a használt sütőolaj gyűjtését segítő tölcsért is a Gastrofilter jóvoltából, hiszen Sepsiszentgyörgy több gyűjtőpontján helyeztek el olyan sárga konténereket, amelyekbe használt étolajjal teli palackokat lehet bedobni.

„Azért összpontosítottunk a tömbházakra, mert azt tapasztaltuk, hogy a szelektív anyag lehetne tisztább: van, aki érti és akarja a válogatást, van, aki bizonytalan és van, aki nem hajlandó szelektíven gyűjteni. Most a bizonytalanoknak mutattunk eredményt, hiszen őket lesz könnyebb meggyőzni. A gondolkodásmód megváltoztatása nagy kihívás, de az emberek java pozitívan viszonyul a kérdéshez, jó úton haladunk” – fogalmazott az igazgató. Megjegyezte azt is, a sepsiszentgyörgyiek jól fogadták a tudatosító kampányt, a köztisztasági vállalat pedig azt reméli, az eredmény a begyűjtött hulladékban is megmutatkozik majd.