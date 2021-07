Szigorít Franciaország

„Naponta átlagosan 19 ezer új esetet tárunk fel és ez 97 százalékkal több, mint egy héttel ezelőtt” – hangsúlyozta a kormányszóvivő. Elmondta, hogy a delta variáns már az egész ország területét érinti. A kormányszóvivő azt is bejelentette, hogy három tengerentúli francia megyében, Guadeloupe, Saint-Martin és Saint-Barthélemy szigeteken szerda éjféltől kihirdették az egészségügyi rendkívüli állapotot, hogy „minden szükséges intézkedést meg lehessen hozni a helyi egészségügyi intézmények védelmében, amelyek gyorsan leterhelődhetnek” a koronavírusos fertőzöttek miatt. A szigeteken az átoltottság alig 15 százalékos, és a 100 ezer lakosra jutó fertőzöttek száma több mint 1700. A riasztási szintet a kormány eredetileg ötvenben jelölte meg, az előző járványhullámok idején pedig 250 volt a küszöb a lezáráshoz. A rendkívüli állapot során a kormány ismét korlátozhatja az emberek szabad mozgását, és helyi lezárást is elrendelhet.

A vészhelyzet már érvényben van az Antillákon a Guadeloupe-pal szomszédos Martinique szigetén, és Réunion szigetén az Indiai-óceánban. Franciaország európai területén viszont csak augusztus 9-én lépnek életbe az újabb korlátozások. „Az alkotmánytanács jelezte, hogy augusztus 5-én mond véleményt (a már megszavazott törvényről), amelyet azt követően hirdetünk ki, hogy az augusztus 9-től lépjen életbe” – mondta a kormányszóvivő. Eleinte lesz egy alkalmazkodási időszak, amikor a hatóságok toleránsak lesznek, nem fognak büntetni, hanem segíteni fogják az intézményeknek az átállást.

A törvény értelmében a koronavírussal szembeni védettséget igazoló dokumentumot (oltási igazolás vagy a 48 óránál nem régebbi negatív teszt) kötelező lesz bemutatni a legalább ötven főt fogadó nyilvános helyeken, így a vendéglátóhelyeken, beleértve a teraszokat is, a vonatokon és a távolsági buszokon, a kórházakban, a vásárokban. A PCR- és az antigénteszt is ingyenes a francia állampolgárok számára, s a pozitív tesztet produkálóknak visszatérítik a közlekedési járművekre előre megváltott jegyeket. A kulturális intézményekben (mozik, színházak, múzeumok) és a sportolásra alkalmas helyeken kormányrendelettel már július 21-én érvénybe lépett az intézkedés, a bevásárlóközpontokra viszont később sem fog vonatkozni. A törvény rendelkezik az egészségügyi és a szociális dolgozók, valamint a tűzoltók oltási kötelezettségéről szeptember 15-től és a fertőzöttek számára a hatósági karantén előírásairól is.

Az oktatási tárca időközben bejelentette, hogy a szeptemberi iskolakezdéstől kezdve a be nem oltott 12–17 éveseknek otthon kell maradniuk abban az esetben, ha kontaktszemélyek, s digitális formában folytathatják az oktatást. A beoltott tinédzserek viszont akkor is bejárhatnak az iskolába, ha fertőzött közelébe kerültek. Az osztályokat viszont egyetlen fertőzött esetén be fogják zárni. „Ez természetesen erős ösztönző az oltáshoz” – mondta Jean-Michel Blanquer oktatási miniszter a France Info hírrádióban. Annak érdekében, hogy minél több tanuló vegye fel az oltást, iskolakezdéskor 6–7 ezer oltóközpont nyílik az oktatási intézményekben vagy azok közelében. A 6 és 11 év közöttiek számára nem változnak a szabályok az előző tanévhez képest: egyetlen fertőzött esetén az osztályt egy hétre bezárják. A maszkviselés a jövő tanévben is kötelező az intézményekben a tanulók és a tanárok számára is.