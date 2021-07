A beoltatlanok kapják el a fertőzést

Július 19–25. között az új esetek több mint felét Bukarestben, Ilfov megyében és az ország legnépesebb városait magukban foglaló Kolozs, Temes és Iași megyében diagnosztizálták. A 660 új fertőzés közül 544-et (82 százalék) olyanoknál regisztrálták, akik nem kaptak oltást, a múlt héten elhunyt 12 koronavírusos fertőzött egyike sem volt beoltva. Az elmúlt 24 órában egy áldozata volt a járványnak.

A tegnapi jelentés szerint az utóbbi 24 órában 170 új fertőzést regisztráltak, ami csaknem 85 százalékkal haladja meg az utóbbi két hét átlagát, a keddi esetszám (175) azonban több mint duplája volt a kétheti mozgóátlagnak. Egyre több ember kerül koronavírus-fertőzéssel kórházba: számuk tegnap elérte a 384-et, amely másfélszerese az egy héttel korábbi adatnak. Hasonló arányban (49-re) emelkedett az intenzív osztályon lévők száma. Hetek óta először Háromszéken is igazoltak új fertőzéseket, mégpedig egyszerre ötöt, de a megyei közegészségügyi igazgató szerint egyikök sem helybeli volt.

Románia 41 megyéje közül eddig 15-ben igazolták a delta vírusmutációt. A korábbi változatoknál sokkal ragályosabb kórokozót eddig 127 páciensnél azonosították, közülük 26-ot az utolsó héten. Bár a napi több tízezer koronavírusteszt töredékénél végeztek szekvenálást, a múlt héten a részletes vizsgálatok több mint fele már a delta vírusvariánst mutatta ki.

Aránytalanok a lazítások

Megtámadja a Szociáldemokrata Párt a közigazgatási bíróságon a járványügyi szabályok augusztus elsejei lazításáról szóló kormányhatározatot, mert szerintük „aránytalanul” korlátozza 500 főre a tömeggyűlések és tüntetések részvevőinek maximális számát, mikor a szabadtéri koncerteken 75 ezer személy is részt vehet. A párt emlékeztet arra, hogy a gyülekezési jogot az alkotmány szavatolja Romániában, és az alkotmány azt is kimondja, hogy az emberi jogokat és szabadságjogokat korlátozó intézkedésnek arányosnak kell lennie a kiváltó helyzettel. Az SZDP szerint Florin Cîţu miniszterelnök „nyilvánvaló módon csak ürügyként használja a járványveszélyt a katasztrofális kormányzása miatti elégedetlenség szabad kinyilvánításának elfojtására. Ha a korlátozást valóban orvosi és járványtani megfontolásokból vezették volna be, akkor a szabadtéri rendezvények létszámkorlátjának a rendezvény jellegétől függetlenül ugyanakkorának kellene lennie”.

Arafat köztes megoldást javasol

Megnövekedett fertőzöttség esetén „köztes” megoldásként nyitva maradhatnak a vendéglők belterei, ha kizárólag a beoltottakat fogadják – jelentette ki szerdai sajtótájékoztatóján Raed Arafat belügyi államtitkár, aki szerint ez még mindig jobb, mint a szórakozóhelyek teljes bezárása, ahogy eddig történt 3 ezrelékes fertőzöttség fölött. Szerinte ebben az esetben nem lehet diszkriminációról beszélni, mert a vendéglőben például nem lehet védőmaszkot viselni és enni közben, emiatt más szabályokra van szükség. Hozzátette: még nem született döntés erről, de ugyanez az intézkedés már érvényes a diszkók, bárok és klubok esetében, és azokra, amelyek nem ellenőrzik a belépők oltási igazolását, bírságot szabnak ki. Kihágás esetén mind a rendezvényszervező, mind a magánszemély megbírságolható, és lesznek ellenőrzések, de elsősorban a polgári felelősségtudatra, az állampolgárok felelősségérzetére alapoz ezen a téren.