Novák egyébként kétszeres világbajnok és paralimpiai bajnok kerékpározó, aki az elsők között gratulált a vívónő érméhez, amely az ő szemében „felér egy arannyal” – utólag pedig azt nyilatkozta, hogy Popescu akkor sem tudott volna a dobogó legfelső fokára állni, ha a szövetség több pénzzel rendelkezik. A történteket boldog-boldogtalan kivesézte egyik vagy a másik oldalról, míg végül mindkét fél bocsánatot kért. Novák közölte, hogy nagyon sajnálja, de félreértették, ő „arany bajnoknak” tartja a vívónőt, és miniszterként a sportolók mellett kíván állni, Popescu pedig elnézést kért a kézfogást elutasító udvariatlan gesztusáért, és leszögezte: nem a miniszter személyét akarta támadni, hanem a román sport számára szeretne jobb körülményeket. (Ziare.com)

MEDVETÁMADÁS CSÍKSZÉPVÍZEN. 41 éves pásztorra támadt a medve a csíkszépvízi erdőben szerda este. A sérült férfit először a szépvízi Kishavas Panzióba szállították, onnan vitték a csíkszeredai kórház sürgősségi osztályára. „Az áldozat enyhe fejsérülést szenvedett. Van a fején egy seb, ami nem veszélyes, de sebészeti beavatkozást igényel. Úgy látszik, hogy a medve nem megverte, hanem elütötte, az áldozat pedig az esés következtében sérült meg, attól ütődött be a feje” – nyilatkozta Péter Szilárd, a Hargita Megyei Mentőszolgálat vezérigazgatója. (Székelyhon)

KÉSNI FOG AZ E-SZEMÉLYI. Hétfőtől be kéne vezetni az e-személyit Romániában, de az Országos Nyomdavállalat csak a múlt héten írta ki a közbeszerzési eljárást. Az elektronikus személyi igazolvány (e-személyi) augusztus 2-ától való bevezetésére az Európai Unió kötelezte a tagállamokat, köztük Romániát is. Az új kártyán egy chip tárolja a személyi adatokat, többek között biometrikus adatokat is, azaz a retina és az ujjlenyomatok képét. Csakhogy a korszerű technológia beszerzése nem egyszerű, főként, ha nagy mennyiségről van szó. A nyomda négy évre akar összesen öt beszerzési szerződést megkötni, az első eljárás során 8,9 millió lej értékben kívánnak 8 millió optikai biztonsági elemet beszerezni, és előkészületben van a közbeszerzési eljárás 1000 kártyaleolvasó egységre is, 26 millió lej értékben. Arra a kérdésre, hogy mégis mikor kerülnek forgalomba az új e-személyik, a dagályos semmitmondás világrekordjának megdöntésére is alkalmas választ adott a nyomda: akkor, amikor sikerül meghatározni az új személyi kártya kibocsátására és elkészítésére szolgáló rendszer elemeinek műszaki jellemzőit. Nyilván, azt sem tudta, mennyibe kerülnek majd az e-személyik. (Főtér)