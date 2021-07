Tehervonatok ütköztek

Magáról az ütközésről az derült ki, hogy egy várakozó tehervonatba futott bele egy másik tehervonat, amelynek vezetője ittas volt (tesztelésekor 0,4 mg/l tiszta alkoholt mutattak ki a leheletében), és elaludt. Az ütközés következtében az első tehervonat négy vagonja, a második vonat 14 vagonja siklott ki, a mozdony felborult. Személyi sérülés nem történt, de az anyagi kár jelentős. Cătălin Drulă közlekedésügyi miniszter határozott intézkedéseket hozott: sürgősségi megbeszélést hívott össze, amelyen közölte, hogy megvonják a vasúti szállítási engedélyt attól a (magántulajdonban levő) cégtől, amelynek alkalmazottja a balesetet okozta. Minden más személy- és teherszállító vállalkozásánál ellenőrzések lesznek, és szigorítani fogják a szabályszegésekért kiszabható büntetéseket – közölte a miniszter, emlékeztetve arra, hogy rövid időn belül ez már a harmadik olyan incidens, amely a vasúti teherszállításban történik. Drulă szerint erről az elmúlt években felhalmozott veszteségek (amelyekre a járvány is rátett) tehetnek, ezért is kért nagyobb mértékű kiegészítést a pénzügyminisztériumtól. Uniós alapokból 3,1 milliárd lejt hívtak le (ez 22 százalékkal több, mint tavaly ilyenkor, és közel duplája a két évvel ezelőtti összegnek), év végéig pedig 8 milliárd lejt fognak beruházásokra költeni, ám az államnak is hozzá kell járulnia a vasúti hálózat korszerűsítéséhez.