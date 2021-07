A nehezen megnyert idegenbeli első mérkőzés után (2–1) a kolozsvári együttes számára kötelező volt a továbbjutás hazai környezetben. A gibraltári csapat, akárcsak egy héttel ezelőtt, vendégként is bátran játszott, azonban vezetést Marius Șumudică legénysége szerzett, a 18. percben Rúnar Sigurjónsson előkészítését Mike Cestor közelről a hálóba továbbította. Ezt követően közel járt az egyenlítéshez a Lincoln Red Imps, viszont Giedrius Arlauskis védeni tudott. A szünetig növelhette volna előnyét a házigazda, ám Alexandru Chipciu és Camora lövését is hárította Manuel Soler. Szünet után újabb támadásokkal próbálkoztak a gibraltáriak, mégis a házigazdák voltak eredményesek, ugyanis Sigurjónsson 25 méterről szabadrúgást végezhetett el, amelyet védhetetlenül a jobb felsőbe csavart. A vendégek ezután sem adták fel, közel jártak a szépítéshez is, azonban a kolozsvári csapat litván kapusa nagyot védett. Marius Șumudică együttese kettős győzelemmel jutott tovább a Bajnokok Ligája harmadik selejtezőkörébe, egyben bebiztosította részvételét legalább a Konferencia Liga csoportkörében.

Eredmény, BL-selejtező, 2. forduló, visszavágó: Kolozsvári CFR–Lincoln Red Imps 2–0 (gólszerzők: Cestor 18., Sigurjónsson 58.). (miska)