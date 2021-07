A napokban a hazai ralisport krémje Nagyszebenben gyűlt össze, itt rendezik meg ma és holnap a román bajnokság hetedik futamát. A 2021-es Szeben Rali rajtjánál ott lesz a sepsiszentgyörgyi Szabó Csongor és ugyancsak megyeszékhelyi navigátora, Marcus Andreoiu, akik ezt a viadalt is bérautóval teljesítik.

Az Argeș és a Moldva Ralit követően is bérelt autóval, egy Peugeot 208 R2-essel versenyez a sepsiszentgyörgyi Szabó Csongor, aki másodpilótájával, Marcus Andreoiuval nehéz versenyre számít a ma kezdőző Szeben Ralin. A román pontvadászat hetedik állomására – mely a szezon második murvás versenye – összesen 67 egység nevezett, és köztük ott van a címvédő és éllovas Simone Tempes­tini/Sergiu Itu (Škoda Fabia R5) kettős is. A hazaiak mellett török, magyar, olasz és ecuadori duója is lesz a megmérettetésnek.

„Elsősorban azt szeretnénk, ha túlélnénk a nagyszebeni via­dalt” – nyilatkozta érdeklődésünkre az összetett pontverseny tizennegyedik helyezettje, Szabó Csongor. „Elég durva, autógyilkos viadalnak ígérkezik ez a futam, és úgy gondolom, hogy ezen a hétvégén az lesz előnyben, aki nem kap defektet és elkerülik a technikai gondok. Tudtuk, hogy nehéz versenyünk lesz, de titokban reménykedtünk abban, hogy nem ennyire, ám úgy tűnik, maradt a hagyományos Szeben Rali. Másodsorban élvezni akarjuk a versenyzést, és ahol lehet, támadni fogunk, és megpróbáljuk a legtöbbet kihozni magunkból” – tette hozzá a szentgyörgyi pilóta, aki a kétkerék-meghajtású autók kategó­riája mellett az RC4-es géposztályban érdekelt.

Ma délelőtt tartják a versenyhétvége hivatalos edzéseit, majd 15.30-kor kezdetét veszi a rali első gyorsaságija. A mezőnynek ma és holnap egyaránt 8–8 mért szakaszt kell teljesítenie, amelyek összhossza 112,62 kilométert tesz ki.

A bajnokság állása hat futam után: * FIA-rangsor: 1. Simone Tempestini/Sergiu Itu (Škoda Fabia R5) 150.80 pont, 2. Dan Gârtofan/Tudor Marză (Škoda Fabia Rally 2) 119 pont, 3. Sebastian Barbu/Bogdan Iancu (Škoda Fabia Rally 2) 110.20 pont… 14. Szabó Csongor/Marcus Andreoiu (Peugeot 208 R2) 32.40 pont * kétkerék-meghajtású autók: 1. Mihai Manole/Marc Bancă (Renault Clio R3) 132 pont, 2. Szabó 97.60 pont, 3. Radu Necula/Adrian Temeș (Suzuki Swift Sport) 72.40 pont * RC4: 1. Manole 132 pont, 2. Szabó 102.60 pont, 3. Marius Sîncrăianu/Alina Bianca Pop (Peugeot 208 R2) 86.40 pont. (tibodi)