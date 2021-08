Zene BEMUTATKOZIK A SZABADON ELADOM. Sepsiszentgyörgyön a KultúrPark színpadán augusztus 5-én 19 órától a nagyközönség előtt is bemutatkozik a Szabadon Eladom csapata (fotó).

A Szabadon Eladom zenekar Tinca Teddy bluesgitáros és Tamás Dénes író kezdeményezésére verbuválódott, miután a két alkotóművész még 2019-ben a sepsiszentgyörgyi Színházbüfében eldöntötte, hogy együttműködik egy zenés könyv létrehozásában, illetve kiadásában. Mindkettőjük számára kihívást jelentett az ötlet, hiszen elhatározták, hogy megalkuvás nélkül, de populáris, „slágerszerű” dalokban, dalszövegekben fogalmaznak meg időszerű történéseket, életérzéseket. A csapat a dalok megszületésével párhuzamosan kiegészült Pálffy Tibor színésszel, énekessel, Könczey Jenő jazz-zongoristával, Benedek István basszusgitárossal és Pál Gábor dobossal. A stílus a zenészek elmondása szerint „slágerszerű igényes ötvözet”, a dalok pedig egyszerre hétköznapi és sajátos életérzésekből születtek/születnek. A Szabadon Eladom fő célkitűzése továbbra is a megálmodott zenés könyv kiadása, ebből kapnak ízelítőt a résztvevők. A koncertre az ülőhelyek száma korlátozott, 10 és 20 lejes áron 200 jegy lesz elérhető. Jegyek elővételben kaphatóak a városi jegyirodában, hétfőtől csütörtökig 9–16 óráig, pénteken 9–15 óráig, illetve az esemény előtt egy órával

a helyszínen.

NYÁRESTI KONCERTEK A VÁRTEMPLOMBAN. A második nyáresti koncertre augusztus 5-én, csütörtökön 19 órától kerül sor a sepsiszentgyörgyi Vártemplom melletti téren, ahol a Kallós Zoltán által gyűjtött dalokból nyújtanak ízelítőt egy kicsit más köntösbe bújtatva őket. Fellépnek: Dénes Dorottya (vokál), Kerezsi Csongor (basszusgitár), Kerezsi Kati (ütőshangszerek), Éltes Áron (szaxofon), Hajdú Loránd (zongora), Dénes Előd (gitár).

Mozi

A sepsiszentgyörgyi Művész moziban kedden: 16.30-tól Raya és az utolsó sárkány (magyarul beszélő) és 16.45-től románul beszélő, 19 órától Dzsungeltúra (magyarul beszélő) és Kígyószem: G. I. Joe – A kezdetek (román felirattal); szerdán: 16 órától Luca (románul beszélő), 16.30-tól Nyúl Péter 2. – Nyúlcipő (magyarul beszélő), 18 órától Halálos iramban 9. (román felirattal), 18.30-tól Fekete özvegy (román felirattal), 20.45-től Szupernóva (román felirattal), 21 órától Egy igazán dühös ember (román felirattal), szabadtéri vetítésen 21.30-tól Velence vár (román felirattal), csütörtökön: 16 órától Luca (magyarul beszélő), 16.15-től Croodék: Egy új kor (románul beszélő), 18 órától Dzsungeltúra (magyarul beszélő), 18.15-től Kígyószem: G. I. Joe – A kezdetek (román felirattal), 20.45-től Idő (román felirattal), 20.30-tól Halálos iramban 9. (magyarul beszélő). Telefon: 0787 526 102; honlap: arta.cityplex.ro.

Rádió

A Mária Rádió sepsiszentgyörgyi stúdiójának mai élő adásai: 13 órától Szeretetláng rózsafüzér, 13.20-tól zenés köszöntő, 14.40-től és 17 órától Görgényi Tünde stúdióvezető fogadja az imaszándékokat, 15 órától Irgalmasság rózsafüzére, 17.15-től Örvendetes rózsafüzér, 18 órától tanúságtételek Medjugorjéból, 19 órától rózsafüzér Medjugorjéból, 20 órától szentmise Medjugorjéból, 21.30-tól ima a kereszt előtt. Honlap: mariaradio.ro.

Vakációs foglalkozás

Eprestetői olvasótábor néven vakációs foglalkozást tartanak Sepsiszentgyörgyön augusztus 2–6. között 7–11 éveseknek. A gyermekek naponta 8–16 óráig vesznek részt a szabadtéri programon, ahol felolvasás, dráma- és ritmusjátékok, művészeti és kézműves-tevékenységek, egyéni beszélgetések segítségével ismerkednek a könyvek világával. A résztvevők tízórait, ebédet és uzsonnát kapnak. A foglalkozásokat Hollanda Andrea könyvtáros tartja. Jelentkezni a 0751 144 484-es telefonszámon lehet.

Mesepercek a könyvtárban

A sepsiszentgyörgyi Bod Péter Megyei Könyvtár Mesepercek a kertkönyvtárban címmel keddtől péntekig 10–12 óráig a székhelyéül szolgáló épület sarkánál található kiskertben is várja a látogatókat, ahol babzsákokon ülve lehet olvasgatni, könyveket választani, illetve beiratkozásra és kölcsönzésre is van lehetőség. Ugyanott naponta 10.30-tól a könyvtárosok és önkéntes segítőik mesét olvasnak gyermekeknek.

Megjelent

A kézdivásárhelyi Zöld Nap Egyesület negyedévente megjelenő kiadványa idei második számának első lapján megismerhetjük Harai Adriennt, aki többrétű tevékenységével az évszak önkéntese lett. Olvashatunk a tizenegyedik alkalommal megtartott Tavaszi Zöld Napokról, a török társalgási klub sikereiről, a nappali tábor élményeiről, a csapatépítő tréning hasznosságáról, a családi futónap eseményeiről, a hangulatos grúz nemzeti estről, valamint Purcell János síremlékének takarításáról, a Pro Special Egyesület tagjainak tartott gyereknapi foglalkozásról és a szezonzáró vándorlátogató programokról. A kiadvány megtalálható az egyesület székhelyén és böngészhető az egyesület honlapján is.

Magyar állampolgársági ügyintézés

Augusztus 4-én, szerdán 16–18 óráig Kézdikőváron a kultúrotthonban a kézdivásárhelyi Demokrácia Központ munkatársai segítenek a magyar állampolgársági ügyintézésben. Ugyanitt a már magyar állampolgároknak tájékoztatást nyújtanak a születés, házasság, válás, haláleset magyarországi anyakönyvezésével kapcsolatosan. Az anyasági támogatás és a babakötvény ügyintézésében is segítséget nyújtanak.

Ügyelet

GYÓGYSZERTÁR. Sepsiszentgyörgyön ma 22–6 óráig a Benedek Elek utcai Farmacom (telefon: 0367 407 568, éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki); Kézdivásárhelyen az Ambrózia II. gyógyszertár teljesít szolgálatot.

FOGÁSZAT. Sepsiszentgyörgyön a Sport utca 3. szám, 1/I/1. alatti Oral Care rendelőben (telefon: 0267 708 465) egész héten 9–12 óráig fogadják a sürgősségi eseteket.

Röviden

LOMTALANÍTÁSI KARAVÁN. Ma Erősdön és Előpatakon, kedden Hidvégen és Nyáraspatakon gyűjti a Tega Rt. a szelektív hulladékot. c A lomtalanítási programban 5 kg leadott üvegért 0,5 liter sör jár, az elektronikai hulladék ellenértékét továbbra is levonják a számlából. Ócska bútort, fölöslegessé vált tárgyakat, gumiabroncsokat és minden más limlomot ingyenesen szállítanak el.

LAKOSSÁGI FÓRUM. Nagyajta község Önkormányzata lakossági fórumot szervez augusztus 4-én, szerdán 9 órától Középajtán a kántori lakon és augusztus 5-én, csütörtökön 9 órától Nagyajtán a kultúrotthonban.

LELKI SEGÉLY TELEFONON. Az erdélyi telefonos és internetes lelkisegély-szolgálat szakembereihez hétköznapokon 19–23 óráig lehet fordulni a 0754 800 808-as normál díjas telefonon. A névtelenül igénybe vehető szolgáltatás online is működik, az internetes tanácsadás a hallgatlak.lelkisegely@gmail.com e-mail-címen érhető el.