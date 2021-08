Fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, nagymama, anyós, testvér, rokon, barát, a brassói születésű

TÓTH GIZELLA

(szül. FOGAS)

életének 78. évében hosszas és türelemmel megélt özvegység és betegség után 2021. július 30-án elhunyt, immár szeretett férje és az angyalok körében van.

Temetése 2021. augusztus 3-án 13 órától lesz a sepsiszent­györgyi közös temetőben.

Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.

Még találkozunk.

Szerettei

Szívünk mély fájdalmával, de a jó Isten akaratában megnyugodva tudatjuk, hogy

MESAROȘIU JUDIT

(szül. BÖGÖZI)

szerető szíve életének 68. évében 2021. július 27-én megszűnt dobogni.

Drága halottunk földi maradványait 2021. augusztus 2-án 13 órakor helyezzük örök nyugalomra a kézdivásárhelyi régi református temetőben.

Pihenése legyen csendes,

emléke áldott.

A gyászoló család

Megemlékezés

„Volt emberek, / Ha nincsenek is, / Nem téve semmit, / Nem akarva semmit, Hatnak tovább.” (Kosztolányi Dezső) Kegyelettel, soha el nem feledve emlékezünk MÁRTON GYÁRFÁSRA halálának 18. évfordulóján.

Pihenjen csendesen.

Családja

,,Emlékük, mint a lámpafény az estben, Kitündököl és ragyog egyre szebben. És melegít, derűs szelíden és örök fehéren.” (Juhász Gyula) Fájó szívvel emlékezünk drága gyermekünkre, az uzoni SZABÓ JÁNOSRA (Janikára) halálának 38. évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Szerető családja

Bennünk él egy arc, egy végtelen szeretet, amit tőlünk soha senki el nem vehet. Téged elfelejteni soha nem lehet, csak muszáj életet élni nélküled. Nem halljuk a hangod, nem látjuk az arcod, hiába szólítunk, te azt már nem hallod. Virágot viszünk egy néma sírra, de ezzel téged nem hozhatunk vissza. Tudjuk, hogy nem jössz, de olyan jó várni, hazudni a szívnek, hogy ne tudjon fájni. Fájó szívvel emlékezünk az árkosi születésű sepsiszentgyörgyi BARTHA ÁRPÁDRA halálának első évfordulóján.

Pihenése legyen csendes.

Szerettei

,,Gondolatom cikázik, tündöklik az éjben, / Szomorúan villan egy csillag az égen. / Elrepült, messze van, keservesen

várom, / Hogy amit ma elvett, meghozza egy álom. / Álmomban beszéltünk ölelésre várva, / Azt, mit Tőle kaptam, dúdolta egy hárfa. / Gyermeki szívemnek erős szeretete / Hozzá húz szomorúan fenn a fellegekben. / Drága, jó Apukám, nyugodjál békében. Drága, jó lelkednek nyugovása légyen. / Köszönöm a sok jót, mit tőled kaptam, / S a szeretetet, mit keveset adhattam.” Szomorú szívvel emlékezünk édesapánkra, a rétyi születésű KIS CSABÁRA, halálának második évfordulóján.

Szerető fia, Csabika

és lánya Linda

Még fáj, s örökké így is marad, de mindig velünk leszel, az idő bárhogy is halad. Fájó szívvel emlékezünk a szentivánlaborfalvi

ifj. KÁNYÁDI ISTVÁNRA

halálának 28. évfordulóján.

Szerettei

Kegyelettel emlékezünk

szüleinkre, a húsz éve elhunyt NAGY KÁROLYRA

és a négy éve elhunyt

NAGY ETELKÁRA, akik az árkosi temetőben nyugszanak. Emléküket őrzik

szeretteik

Részvét

A Kónya Ádám Művelődési Ház munkaközössége őszinte részvétét fejezi ki és vigasztalódást kíván Jecza Zitának édesanyja, VIRÁG IRÉN

elhunyta alkalmából.

Nyugodjon békében.

