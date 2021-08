A 200 méteren aranyérmes magyar úszó a második legjobb idővel az ötös pályáról várta a finálét, amelynek nagy esélyese a 100 méter gyorson győztes Caeleb Dressel volt a mellette lévő négyes pályán. Az amerikai érvényesítette is a papírformát, szokásos remek rajtjával azonnal élre állt és fél test­hossz előnnyel fordult a második ötvenre, amelyen egyre jobban megközelítette Milák, de már nem tudta utolérni riválisát.

A szám kétszeres világbajnoka, Dressel 49.45 másodperces világcsúccsal csapott a célba, öt századot faragott a két évvel ezelőtti világbajnokságon felállított rekordján. A BHSE 21 éves világklasszisa 23 századdal maradt el tőle, de így is 27 századdal felülmúlta a szerb Milorad Čavić szuperdresszes Európa-csúcsát, amelyet még 2009-ben úszott. Milák a 49.68 másodperces eredménnyel pontosan fél másodpercet javított egyéni legjobbján és egyben az országos csúcson, melyet májusban, a budapesti Európa-bajnokságon ért el.

A magyar női kézilabda-válogatott megőrizte esélyét a negyeddöntőbe jutásra a tokiói olimpián, miután három vereség után a csoportkör negyedik fordulójában 29–25-re legyőzte a világbajnoki ezüstérmes Spanyolország együttesét szombaton. Elek Gábor szövetségi kapitány tanítványai a csoportkör mai, utolsó fordulójában a B-csoportot vezető és már biztosan továbbjutó svédekkel játszanak. Ahhoz, hogy a magyarok negyeddöntősök legyenek, meg kell verniük a svéd csapatot, miközben a spanyoloknak veszíteniük kell az oroszokkal szemben, a francia–brazil összecsapás pedig nem végződhet döntetlenre.

Az Európa-bajnok magyar válogatott 11–8-ra legyőzte az Egyesült Államok csapatát a tokiói olimpia férfi vízilabdatornájának negyedik fordulójában szombaton, ezzel már biztosan negyeddöntős. Magyar góllal indult a mérkőzés, az első akció végén Mezei volt eredményes. A rivális válasza majdnem három perc elteltével érkezett, a negyed ennek ellenére magyar találattal zárult, Pásztor volt eredményes.

A második felvonás kezdetén azonnal egyenlítettek az amerikaiak, majd egy bejátszás után egygólos előnybe kerültek, de két perccel a nagyszünet előtt Varga Dénes bombagóljával újra egyenlő volt az állás. Az Egyesült Államok újabb góljára már kettővel válaszolt a Märcz-csapat, előbb Vámos, majd Hárai kiváló egyéni megmozdulása nyomán egygólos magyar vezetéssel zárult az első félidő.

A harmadik negyed elején ellentámadásból Manhercz szerzett gólt, így a magyar csapat már kettővel vezetett. A rivális eredménytelen emberelőnyös helyzete után a labdaszerzésnél Märcz Tamás azonnal időt kért, majd Vámos lett az első duplázó a magyarok közül, az előny pedig ezzel háromgólosra duzzadt. Manhercz egy nagyszerű ejtéssel növelte tovább a különbséget, Nagy Viktor pedig remekül védett, így a harmadik negyedet kapott gól nélkül hozta le a magyar együttes.

A záró játékrészben Varga Dénes ötméteresből talált be, viszont az amerikaiak is szereztek két gólt, a különbség viszont még így is három találat volt a két együttes között. A hajrá kezdetén a rivális újfent eredményes volt, Manhercz két akcióval később válaszolt, ezzel bebiztosítva a magyar győzelmet. Újabb amerikai találat után Hosnyánszky a dudaszó pillanatában állította be a végeredményt.

A magyar női válogatott pénteken a vártnál nehezebben, 17–13-ra győzött a házigazda japánok ellen, viszont vasárnap 11–9-re kikapott Kínától a tokiói olimpia vízilabdatornájának negyedik fordulós mérkőzésén, így a második helyen végez a B-csoportban. Bíró Attila tanítványai kedden a negyeddöntőben az A-csoport harmadik helyezettjével, Hollandiával játszanak majd a legjobb négy közé kerülésért.