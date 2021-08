Egy év kihagyás után ismét ott volt az autógyilkos Szeben Rali rajtjánál a sepsiszentgyörgyi Szabó Csongor, aki ezen a versenyen ismét régi navigátorával, a nagyszebeni születésű, Kolozsváron élő Rareș Feteannal vágott neki a román ralibajnokság hetedik futamának. Szabóék tavaly technikai gondok miatt nem vehettek részt a szebeni megmérettetésen, amin 2019-ben kiváló versenyzéssel diadalmaskodtak az RC4-es géposztályában, másodikok lettek a kétkerék-meghajtású autók között, s összesítésben a tizedik legjobb idővel fejezték be a kétnapos ralit.

Ezt a teljesítményt próbálták megismételni idén, és részben sikerült is, hiszen azáltal, hogy célba értek, teljesítették első és legfontosabb célkitűzésüket, azaz túlélték a nagyszebeni versenyt. Pénteken kiválóan autózott a Szabó–Fetean kettős, ennek köszönhetően a nap utolsó gyorsaságiját az abszolút 11. idővel zárták, ez pedig egy még jobb szombati szereplést ígért. Sajnálatos módon a második versenynapon a technika ördöge kifogott rajtuk, de a kétkerék-meghajtású autók között és az RC4-es kategóriában még így is a negyedikek, míg összetettben a tizenötödikek lettek.

„Nehéz versenyen vagyunk túl, az embert és autót egyaránt komolyan próba elé állító pálya mellett most még a meleggel is meg kellett küzdenünk. Pénteki napunk jól ment, hiszen biztonságos autózás mellett a vártnál gyorsabb tempóval tudtunk haladni, és így reménykedtünk egy sokkal jobb másnapi szereplésben. Sajnos a szombati első gyorsat nem tudtuk jól összerakni, a másodikon pedig tartottunk a gumidefekttől, így óvatosabban hajtottunk. Egy kicsúszás miatt az utolsó előtti mért szakasz rajtját eltolták, így megérkezett ránk a vihar is, s a 24 km-es gyors utolsó kilométereit nagyon rossz látási viszonyok mellett teljesíttettük a ránk zúduló eső és jég miatt. Emellett elment az autó fékje is, de végül sikerült megtartanunk a negyedik helyünket. Zárásként következett a rali power stage-je, amit nagyon élveztünk. Összességében elégedett vagyok a negyedik hellyel, hiszen a bajnoki második pozíció megtartása szempontjából értékes pontokat szereztünk” – összegezte a hétvégi eseményeket Szabó Csongor.

A Szeben Rali idei kiírását egyébként a címvédő és éllovas Simone Tempestini/Sergiu Itu (Škoda Fabia R5) kettős nyerte meg, a dobogóra még a Sebastian Barbu/Bogdan Iancu (Skoda Fabia Rally2) és az Adrian Teslovan/Cseh Vajk Imre (Mitsubishi Lancer EVO) páros állhatott fel.

Eredmény (112,62 kilométer mért szakasz): * összetett (FIA Rangsor): 1. Simone Tempestini/Sergiu Itu (Škoda Fabia R5) 1:17:34,7 óra, 2. Sebastian Barbu/Bogdan Iancu (Škoda Fabia Rally2) 1:19:39,4 óra, 3. Adrian Teslovan/Cseh Vajk Imre (Mitsubishi Lancer EVO) 1:25:26,3 óra… 15. Szabó Csongor/Rareș Fetean (Peugeot 208 R2) 1:34:32,9 óra * kétkerék-meghajtású autók/RC4-es kategória: 1. Norbert Maior/Francesca Maior (Citroën DS3 R3T Max) 1:25:36,9 óra, 2. Marius Sîncrăianu/Alina Bianca Pop (Peugeot 208 R2) 1:29:35,1 óra, 3. Mihai Manole/Marc Bancă (Renault Clio R3) 1:31:06 óra, 4. Szabó/Fetean (Peugeot 208 R2) 1:34:32,9 óra.

A román ralibajnokság szeptember 3–4-én Jászvásárban folytatódik.