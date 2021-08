A Mangalia–Temesvár és a Mangalia–Arad járat a tengerparti táborokból szállított haza gyermekeket, és mindkettő több mint 27 óra alatt tette meg az utat. Az előbbi vonatnak a mozdonya többször is meghibásodott, tíz órát vesztegelt a nyílt pályán, az utóbbi pedig a felsővezetékben keletkezett feszültséghiány miatt késett ilyen sokat. Utóbb Ovidiu Vizante, a részleg vezérigazgatója az Antena3 hírtelevíziónak azt nyilatkozta, hogy nem őt kellene kérdezni a történtekről. A vezérigazgató esetleges menesztéséről Cătălin Drulă pénteken elmondta, hogy nem egy „pillanatnyi botlás” alapján kívánja megítélni a vezérigazgató munkáját, tevékenységét „hideg fejjel” szeretné kiértékelni. A miniszter emlékeztetett, hogy a vezérigazgató már elnézést kért az Antena3-nak tett kijelentéért, ezért ő a „szerencsétlen tévényilatkozattal” kapcsolatos ügyet lezártnak tekinti. Arról is szólt, hogy a törvény szerint augusztus 19-én amúgy is esedékes Vizante mandátumának kiértékelése. „Szakmai szempontok szerinti kiértékelést végzünk, mint minden olyan menedzser esetében, akiket a minisztériumhoz hoztunk. Ezután meglátjuk, mi történik majd a továbbiakban a vállalattal” – jelentette ki a tárcavezető. Közölte továbbá, hogy részletes jelentést kért a személyszállító részlegtől a szerdai késésekről, amelyekért a sajtótájékoztatón személyesen is bocsánatot kért. Emlékeztetett arra, hogy szerdán viharok is próbára tették „az elavult és alulfinanszírozott” román vasúti rendszert. „Arra kértem a társaság vezetőit, tegyenek meg minden emberileg lehetségest, hogy elkerüljük a hasonló helyzeteket” – tette hozzá a miniszter.