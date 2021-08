Segítség az önkormányzatoknak

„A kölcsön célja a települések akadálymentes fejlődését biztosítani, illetve az uniós és állami finanszírozású befektetések leállását megelőzni. A kisebb önkormányzatok számára gyakran gondot jelent a számlák fedezése az utólagos elszámolás pillanatáig, vagy a kétszázalékos önrész biztosítása, amikor uniós forrásokat nyernek a helyi közösség törekvéseinek kivitelezésére. Ezt a gondot orvosolja az RMDSZ javaslatára született kormányrendelet” – hangsúlyozta Cseke Attila. A fejlesztési tárcavezető elmondta: a kölcsönt az államkincstár biztosítja, és az önkormányzatok három, legtöbb öt évre kérhetik, a ROBOR változó (jelenleg 1,52) plusz 1–1,5 százalékos kamatjával. Ez a bankpiaci kamatoknál akár kétszer is előnyösebb lehet. A kérelmeket legkésőbb 2021. november elsejéig, a regionális és a megyei adóhivataloknál lehet benyújtani. Az önkormányzatok a közösségi fejlesztési társulások által bonyolított beruházásokra is felvehetnek kölcsönt. „Ezáltal az uniós források lehívását bátorítjuk, a települések fejlődését biztosítjuk európai vagy országos finanszírozásból. A fejlesztési minisztérium által odaítélt finanszírozások esetén is jelezte számos önkormányzat, hogy veszélybe kerülhet az elkezdett befektetés kivitelezése az odaítélt segítség hiányában” – mutatott rá a fejlesztési miniszter.