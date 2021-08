Erdőtüzek pusztítanak

Az olasz hatóságok ismertetése szerint Szicíliában 250 alkalommal, Puglia, Calabria és Campania tartományban összesen kétszázszor kellett kivonulniuk a tűzoltóknak. Szicília keleti részén a tüzek okozta sűrű füst miatt rövid időre le kellett zárni a cataniai repülőteret. Az Ansa olasz hírügynökség jelentése szerint a hatóságok 150 embert evakuáltak Catania környékén, akiknek a lakóhelyét veszélyeztették a lángok. Az oltást, amit több helyen helikopterről végeznek, az erős szél hátráltatja.

Törökországban 98 helyen égett a növényzet, 88 tűzfészket sikerült megszüntetni, tíz helyen még küzdenek a tűzoltók a lángokkal – írta Bekir Pakdemirli erdőügyi miniszter szombaton Twitter-üzenetben. A még el nem oltott tüzek közül három a tengerparti nyaralóhelyei miatt közkedvelt Antalya tartományban van. Törökország földközi-tengeri partvidékén elővigyázatosságból több szállodát kiürítettek, volt, ahonnan csónakokkal menekítették ki a turistákat. A tüzek eddig négy halálos áldozatot követeltek. A tűzesetek fő oka a rendkívüli meleg és a hosszan tartó szárazság, de a hatóságok Olaszországban és Törökországban is azt gyanítják, hogy több helyen szándékos gyújtogatás történhetett.

Finnországban az elmúlt fél évszázad legsúlyosabb erdőtüze pusztít: pénteken már ötödik napja égett az erdő az ország északnyugati részén, ami a szokatlanul száraz és meleg nyárral hozható összefüggésbe. Szerte az országból küldtek tűzoltókat a Helsinkitől ötszáz kilométerre északra fekvő Kalajoki folyó völgyébe, ahol 250 tűzoltó és katona, illetve négy helikopter oltja a lángokat. Az erős szél szítja a tüzet, a lángok az egyik fakoronáról terjednek át a másikra. Mintegy háromszáz hektáron ég az erdő, ennél nagyobb tűzvész 51 évvel ezelőtt volt a térségben. Pénteken esett ugyan némi eső, de Jarmo Haapanen tűzoltóparancsnok szerint legalább egy vagy akár két-három hét is kell ahhoz, hogy teljesen eloltsák a tüzet, miközben folyamatos veszélyt jelent a parázsló aljnövényzet is. A gyéren lakott észak-finnországi régiókban az erdőtűz nem okoz károkat az ingatlanokban, és embereket sem kellett evakuálni.

Az északi-sarki és sarkköri övben háromszor gyorsabban zajlik a felmelegedés a globális átlagnál az üvegházhatást okozó szén-dioxid és más gázok kibocsátása miatt, amivel nő az erdőtüzek előfordulásának veszélye is. Kivételesen hosszú volt Finnországban a nyári hőhullám, júniusban húsz Celsius-fok volt az átlagos hőmérséklet, négy-öt Celsius-fokkal haladta meg a történelmi átlagot, de előfordult, hogy 30 Celsius-fok fölé kúszott a hőmérő higanyszála.

A hosszan tartó, extrém hőhullám Görögországot is sújtja, a tűzoltóság közleménye szerint tűz ütött ki a a Peloponnészosz félsziget északi részén, Pátra város közelében, ahol Zerija, Kamaresz, Ahaiasz és Labiri falut ki kellett üríteni. Az oltásban száz tűzoltó, 33 jármű, négy repülőgép és több helikopter vesz részt. A környező autóutakat lezárták, az ANA görög hírügynökség jelentése szerint nem lehet közlekedni a Peloponnészosz félszigetet az ország többi részével összekötő úton sem. A parti őrséget is riasztották, mert a füst miatt veszélybe kerülhetnek fürdőzők is. A dél-európai országban több helyen jóval 40 Celsius-fok fölötti hőmérsékletet mértek, és a meleg várhatóan kitart a jövő hét végéig. Jövő héten 46 Celsius-fok is lehet a mediterrán államban. A görög polgári védelem válságtanácskozást tartott, amelyet követően hőségriadót hirdettek. Sok településen klimatizált helyeket nyitottak meg azoknak, akiknek nincs otthon légkondicionálója. A munkaügyi minisztérium figyelmeztetett, hogy a szabadban végzett munkát, amennyire csak lehet, a minimumra kell csökkenteni.