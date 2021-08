Készülnek a tanévkezdésre az egyetemek

A BBTE szenátusa csütörtökön fogadott el döntést arról, hogy azok a hallgatók lehetnek a tantermekben az órákon, akik több mint tíz nappal korábban megkapták a koronavírus elleni védőoltást (kétdózisos oltástípusok esetén a második dózist), továbbá akik több mint 15 napja, de kevesebb mint 180 napja átestek a fertőzésen, vagy akik 72 óránál nem régebbi PCR-teszttel vagy 24 óránál nem régebbi antigénteszttel igazolják, hogy nem fertőzöttek. Azok a hallgatók, akik nem tartoznak ezekbe a kategóriákba, az interneten keresztül hallgathatják az órákat. A hallgatói szervezetek képviselőinek javaslatára ezen feltételek alapján fogadják be a BBTE hallgatóit az egyetemi kollégiumokba is. „A BBTE arra törekedett, hogy lehetőséget biztosítson azoknak, akik szeretnének visszatérni a hagyományos módon történő oktatáshoz, de az egyetem teljes közössége és a város számára is biztonságos körülmények között, és tiszteletben tartva azoknak az oktatáshoz való jogát is, akik úgy döntöttek, még nem oltatják be magukat” – idézte a BBTE közleménye Daniel David rektort.

Ezzel szemben a magyar állam által fenntartott Sapientia EMTE valamennyi hallgatóját várja a tantermekbe a következő tanévben, ha nincsen rendkívüli helyzet. Tonk Márton rektor az MTI-nek elmondta: az egyetem szenátusa jelenléti oktatásról döntött, és a tanórákon való részvételt nem kötötték a járvány elleni védettség igazolásához. A rektor azt is megjegyezte, hogy a nappali tagozatos hallgatók esetében az érvényes törvények sem teszik lehetővé az online oktatást. „A mi olvasatunkban, ha nincs vis maior (rendkívüli helyzet), a nappali képzésben nincsen online oktatás” – jelentette ki. A kollégiumok, étkezdék, könyvtárak használatánál az egyetem szenátusa a különböző helyszíneken működő karokra bízta a döntéshozatalt. „A karok megtehetik, hogy oltáshoz kötik a különböző oktatási szolgáltatásokhoz való hozzáférést” – magyarázta Tonk Márton. Szerinte azért indokolt ez a megközelítés, mert az elmúlt évben is nagy mértékben különbözött a járványhelyzet azokon a településeken, amelyeken a Sapientia-egyetem különböző karai működnek.