Olta/lma/tlanul

Sehol a világon nem megy zökkenőmentesen a koronavírus elleni védekezés, ám Románia az átlagnál is gyengébben teljesít. Európában, úgy tűnik – akárcsak annyi más területen – csak a bolgárok állnak nálunk is rosszabbul. A legfrissebb adatok szerint az unióban a felnőtt lakosság 70,5 százaléka legalább egy oltást megkapott, 57,3 százaléka pedig mindkettőt. Romániában 31,5 százalék az első adaggal, 30,5 százalék a mindkettővel beoltottak aránya, Bulgáriában pedig 19 és 17 százalék az arány. És miközben a jóval jelentősebb mértékben immunizált államok a delta variáns miatti negyedik hullámtól tartva már korlátozásokat vezetnek be, bizonyos szakmai, többnyire állami alkalmazott rétegek számára kötelezővé tennék az oltakozást, nálunk lazítások lépnek életbe. A legtöbb államban a tavaszi korlátozások halogatásával, adott immunizációs határ elérésével növelték az oltási hajlandóságot, Romániában ennek nyoma sem volt, sőt, a tervezetnél hamarabb enyhítettek és a nagy népszerűségi hajszában a beoltottaknak nyújtott kedvezményektől is teljesen eltekintettek. Csak most, amikor már minden jel szerint nyakunkon az eddigieknél is súlyosabb negyedik hullám, kezdtek el elmélkedni a sokat majmolt nyugati államokban már bevezetett lehetőségekről. Egyelőre azonban csak zárt ajtók mögött, a koalíciós tárgyalásokon. Bármi történik, a miniszterelnököt támogató polgármestereknek beígért fesztiválokat meg kell tartani, ezt kívánja a gazdasági, no meg a politikai érdek.

A fertőzöttségi mutatók nálunk is növekedőben, szerencsére egyelőre még nem riasztó mértékben, de nehezen hihető, hogy a következő hetekben is sikerül ellenőrzés alatt tartani a járvány terjedését. Látszólag mindenki megnyugodott, hemzsegnek a turisták a tengerparton, a népszerű üdülőtelepeken, a bevásárlóközpontokban, maszkot sem hord már szinte senki, pedig zárt terekben még mindig kötelező. Sokan nyaralnak külföldön és rengetegen térnek haza látogatóba a más tájakon élők közül, így alig elképzelhető, hogy a 30 százalékos oltottsági arány stabil védelmet nyújthat.

Félő, a nagy lazításnak, a kormány cseppet sem következetes és egyáltalán nem eredményes politikájának ősszel isszuk meg a levét.