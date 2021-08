A vendégcsapat inkább a védekezésre össz­pontosított, míg a Sepsi OSK egyértelműen a gólszerzésre hajtott, bár a lehetőségeket rendre elpuskázta. A piros-fehér mezesek a 8. percben megszerezhették volna a vezetést, Marius Ștefănescu szabadrúgását Cvetelin Csuncsukov fejjel továbbcsúsztatta, azonban Anass Achahbar a kaputól két méterre a bal alsó mellé gurított. A folytatásban egy felszabadítást követően Csuncsukov kapáslövését Răzvan Ducan bravúrral szögletre tolta, majd a 20 éves kapus Stefan Aškovski elől is menteni tudott.

A sikeresen védekező vendégek ezt követően ellentámadásokat vezettek, aminek meglett az eredménye is, hiszen váratlanul vezetéshez jutottak. Niczuly Roland a 27. percben még hárította Ștefan Blănaru lövését, viszont a 38. percben már tehetetlen volt, ugyanis Rareș Ispas kétszer is hatalmasat hibázott, így Blănaru előkészítését Lucian Dumitriu gólra váltotta (0–1).

A második félidőt is a vendégek kezdték jobban, a 46. percben Ducan kirúgását Alexandru Buziuc fejjel Bogdan Rusu irányába továbbította, aki laposan a bal alsóba lőtt (0–2). Válaszként Leo Grozavu vezetőedző hármat cserélt, azonban hiába birtokolták többet a labdát, képtelenek voltak faragni hátrányukból. A háromszéki csapat beadásokkal igyekezett zavarba hozni a Mioveni jól szervezett védelmét, amely a szünet után is állta a sarat, ugyanis Ștefănescu próbálkozását Ducan magabiztosan védte, majd Csuncsukov fejesét is bravúrral hárította.

A Sepsi OSK a 80. percben szépíthetett volna, azonban Andres Dumitrescu beadása után Petar Bojić közelről fölé fejelt. A gólszerzés mégis összejött a ráadásban, Bogdan Mitrea indítása után a kisodródó Csuncsukov éles szögből gurított a kapuba, bár a szerencsés találathoz a kapus és a védők is kellettek, akikről a hálóba pattogott a labda (1–2). A hátralévő percekben a házigazdák nem tudtak egyenlíteni, így az idényben először szenvedtek vereséget.

1. Liga, alapszakasz, 3. forduló: Sepsi OSK–Mioveni 1–2 (0–1).

Sepsiszentgyörgy, városi stadion, mintegy 1100 néző. Vezette: Viorel Nicușor Flueran (Craiova). Sepsi OSK: Niczuly – Tamás (Dumitrescu, 57.), Tincu, Mitrea, Ispas (Rep, 46.) – González, Achahbar (Dimitrov, 56.), Vașvari, Ștefănescu (Damașcan, 71.) – Csuncsukov, Aškovski (Bojić, 56.). Vezetőedző: Leo Grozavu. Mioveni: Ducan – Garutti, Iacob, Scarlatache – Oancea, Panait (Veres, 71.), Dumitriu (Toma, 82.), Șerbănică (Balaur, 83.) – Blănaru, Rusu (Cristea, 71.), Bu­ziuc (Rădescu, 64.). Vezetőedző: Alexandru Pelici. Gólszerzők: Csuncsukov (90+1.), illetve Dumitriu (38.), Rusu (46.). Sárga lap: Dumitriu (77.).

További eredmények, 3. forduló: Aradi UTA–FCSB 1–1 (gsz.: Ubbink 21., illetve Stoica 90.), FC Dinamo–Academica Clinceni 3–1 (gsz.: Sorescu 45+4., 90+4., Mihaiu 70., illetve Cioiu 34.).

A rangsor:

1. CFR 3 0 0 6–3 9

2. Rapid 2 1 0 3–0 7

3. Botoșani 2 1 0 3–1 7

4. Dinamo 2 0 1 6–4 6

5. FCSB 1 2 0 5–2 5

6. Farul 1 2 0 2–0 5

7. Arad 1 2 0 2–1 5

8. Sepsi OSK 1 1 1 4–3 4

9. Medgyes 1 1 1 3–4 4

10. U Craiova 1 0 2 4–5 3

11. Voluntari 1 0 2 4–5 3

12. Mioveni 1 0 2 2–4 3

13. Craiova 1 0 2 3–6 3

14. Argeș 0 1 2 2–4 1

15. Târgoviște 0 1 2 1–3 1

16. Clinceni 0 0 3 2–7 0

A 4. forduló programja: * péntek: FC Botoșani–Aradi UTA (18.30 óra), Mioveni–Kolozsvári CFR (21.30 óra) * szombat: Academica Clinceni–U Craiova (18.30 óra), FC Argeș–FC Rapid (21.30 óra) * vasárnap: Craiova–FC Voluntari (18.30 óra), FCSB–Medgyesi Gázmetán (21.30 óra) * hétfőn: FC Farul–Sepsi OSK (18.30 óra), Chindia Târgoviște–FC Dinamo (21.30 óra).