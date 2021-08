A külhoni magyar gazdák megsegítésére törekednek

Becze István bevezetőként elmondta: Jakab István nagyon komoly támogatót jelent a székelyföldi, de az anyaország határain túli magyar gazdák számára is. „Mindig, amikor törvény születik, figyelembe veszik, hogy határon túli vonatkozás is legyen benne, a határon túli gazdákra is számítanak, akár a Digitális Jólét Program, az agrár­digitalizáció terén és más kérdésekben is. Bármilyen helyzet van, nagyon komoly lobbierővel ott vannak magyarországi, európai uniós szinten is, ha gazdákról van szó” – mondta Becze.

„A Kárpát-medence magyarsága az anyaország számára kiemelkedően fontos. Figyelünk egymásra, hol tudunk segíteni. Azokat a módozatokat keressük, hogyan tudunk többet segíteni. Nyilván, a kormányzat nem csak szellemiekben, nem csak az összetartozás érzését akarja szavakban kifejezni, hanem a gazdasági együttműködéshez a megfelelő anyagi forrásokat is biztosítja” – kezdte beszédét Jakab István. Mindehhez a MAGOSZ is hozzájárul, tapasztalatot, tudást ad át együttműködések keretében – fűzte hozzá.

A MAGOSZ-elnök a magyar agrárkamara működésének részleteiről is szólt. A kamaratörvény 1994-ben készült el, 2010-ben ő maga kapta a feladatot, hogy új alapokra helyezze a kamarát – mondta Jakab. A miért kérdésére is választ adott. Látták, hogy ágazati, szakmai szinten egy erős összefogásra van szükség ahhoz, hogy okosan, jól kihasználják az erőforrásokat az anyaországban, ugyanakkor – ha előbbi sikeres – használják ki az uniós lehetőségeket is, teremtsék meg az országhatárokon túli együttműködést, a brüsszeli lobbiszervezetekkel a kapcsolatokat, hogy mindig pontos, friss információjuk legyen – taglalta Jakab István. „Ehhez már nem volt elég az anyagi erőforrásunk, szervezettségünk, ezért úgy döntöttünk, hogy új alapokra helyezzük a kamara működését, kötelező kamarai tagsággal a mezőgazdasági termelőkkel kezdődően, a nagykereskedelemmel bezárólag, beleértve a feldolgozóipart, kereskedőket is. Ma négyszázezres tagsággal működik a kamara. Magyarul: a kamarán keresztül teremtettük meg azt az infrastruktúrát, azt a tudás- és információs bázist, kapcsolatrendszert, amelyen keresztül tudunk már a határon túlra is megfelelő segítséget nyújtani” – részletezte Jakab István.

A kamarai rendszerben a választási rendszert úgy alakították ki, hogy országos listát csak országos hatáskörű érdekképviselet állíthat. A listás választások során a MAGOSZ 87,3 százalékkal nyerte a kamarai választást. „A MAGOSZ állított listát, a mi listánk győzött, a mi programunk alapján működik az egész rendszer” – mondta a MAGOSZ-elnök. A győzelemhez hozzátartozik, hogy a választások előtt 12 szakmai szervezettel kötött megállapodást a MAGOSZ. Ezek a szervezetek a kamara keretében saját szakmai területüket képviselik, hozzák a kapcsolatrendszerüket, tudásukat. Természetesen az elvárásokat is teljesítik, melyek a belső egyeztetéseken a belső mechanizmusokban zajlanak. Nagyon szoros a kapcsolat a ma már Magyarországon meg nem kerülhető, érdekképviseletet vállaló MAGOSZ és a szövetséges szakmai szervezetek között – mint például a baromfi-terméktanács, a Hangya szövetkezeti szövetség, az erdészeti és magán-erdőtulajdonosok egyesülete. Ugyanakkor az agrártárcával is folyamatosak az egyeztetések.

Uniós szinten a kamara Brüsszelben is működtet irodát, tagja a Copa Cogecának, az unió­ban működő érdekképviseletek szövetségének, melynek egyik alelnökét a MAGOSZ adta az utóbbi években. „Mindezt azért mondtam el, mert ahhoz, hogy igazán őszintén tudjunk kapcsolatokat kialakítani, tudjuk segíteni egymást, ahhoz kell, hogy a magyarországi szakmai szervezetek és a határon túli szakmai szervezetek között szoros kapcsolat legyen” – összegezte az agárkamara és a MAGOSZ tevékenységét Jakab István.

A Jakab Istvánnal folytatott beszélgetés további részleteire a Gazdakör jövő heti számában térünk vissza.