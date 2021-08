Egyelőre nem tudni, hogy mekkora lesz az indulási pontszám a kiírásoknál. Létezik egy minőségi küszöb minden pályázati hónapra, adott pontszám alatt nem lehet pályázatokat letenni, illetve feltölteni az ügynökség számítógépes rendszerébe. Általában a kiírás első hónapjában nagyon magas pontszámot szabnak meg, a küszöbérték hónapról hónapra esik. Abban az esetben, ha nagyon sok a magas pontszámú pályázat, és az értékük lefedi a kiírásban szereplő keretösszeget, az ügynökség számítógépes rendszere leáll és nem engedi a további igénylések feltöltését. Ezek tükrében nagyon fontos, hogy a pályázó minél magasabb pontszámú pályázatot tegyen le, alkalmasint vállalja olyan plusztevékenységek, célkitűzések megvalósítását, amelyekre pluszpont jár. A megyei vidékfejlesztési hivatal szakemberei szerint nagyon sokan érdeklődnek a fiatalok megtelepedési támogatásáról, illetve a pontszerzési lehetőségekről.

A fiatal gazdák megtelepedésének támogatása népszerű pályázat volt a 2014 és 2020 közötti vidékfejlesztési tervben is, az említett időszakban 135 41 év alatti fiatal pályázott sikeresen a 40 000, illetve 50 000 eurós támogatásra a gazdaság nagyságának, értékének függvényében. A megyei vidékfejlesztési hivataltól kapott információk szerint a kétéves átmeneti időszakban a pályázati kiírás augusztus második felében lesz, a pályázható összeg 100 millió euró. A rossz hír, hogy most a teljes összegből nem tartanak fenn külön összeget a hegyvidéken gazdálkodó fiatalok pályázataira.

A pályázatoknál alapfeltétel a gazdaság minimális 12 000 euró SO értéke, a maximális érték 50 000 euró SO lehet. A fiatal gazda pályázat útján 40 000 és 70 000 euró közötti támogatást kaphat a következő osztályozás szerint: a 30 000 és 50 000 euró SO között a gazdálkodó, ha termény-előkészítést és -feldolgozást tervez, illetve vállalja annak megvalósítását, vagy ökogazdálkodást folytat, esteleg átáll a pályázat hároméves lefutása alatt, akkor a támogatás értéke 70 000 euró. A 12 000 és 30 000 euró SO közötti gazdaságoknál, amelyek feldolgoznak vagy ökotermelést folytatnak, a támogatás értéke 60 000 euró. A feldolgozás, illetve ökogazdálkodás nélküli (vagy ezt nem vállaló) gazdaságoknál a támogatás 50 000, illetve 40 000 euró, a gazdaság fentebb említett nagysága szerint.

Nagyon fontos a pályázat szempontjából a minél több pont összegyűjtése. A szerezhető és hivatalosan is jóváhagyott pontszámok az előző évekhez képest sokat változtak. Pont szerezhető, ha a pályázó teljes gazdaságokat vesz át: 20 pont jár három gazdaság átvételekor, két gazdaság esetében 15 pont, egy gazdaságért pedig 10 pont. A gazdaságát átadó mezőgazdász a továbbiakban nem szerepelhet a kifizetési ügynökségnél területalapú kéréssel, illetve az állategészségügyi farmnyilvántartóban állatokkal, sem a helyi gazdalajstromban. Nem szükséges az udvar, a melléképületek és a saját fogyasztásra szánt állatok átvétele.

A magasabb iskolai végzettségű pályázóknak több pont jár az elbírálásnál, kiválogatásnál, a mezőgazdasági, állatorvosi, agrár-közgazdasági egyetemet végzett 20 pontot kap, a szaklíceumot vagy posztlíceumot végzett 15-öt, aki pedig legalább 1-es szintű szakmai képzésen való részvételt igazoló aktát tud felmutatni a pályázat leadásakor, 10 pontot kap.

Pont jár annak függvényében, hogy az illető községet, ahol a gazdaság (a mezőgazdasági terület, illetve az állatállomány) található, milyen termőképességű csoportba sorolták be. A mezőgazdasági beruházásokat kifizető ügynökség honlapján (www.afir.info), az intézkedés mellékletében megtalálható lesz az a táblázat, amely tartalmazza a községek ilyen természetű besorolását, a legfőbb, SO értékben kifejezett domináns (legtöbb SO euró értékű) növénykultúrát, illetve az állatok tartási módját (egész évben istállózott, bent tartott vagy a nyári időszakban legeltetett tartási mód), valamint az állati termékek értékesítési módját (feldolgozás a farmon vagy alapanyagként való értékesítés) véve figyelembe. A magas termőképességű besorolásra 5 pont jár, a közepes termőképességű községek esetén pedig 3. Ha a pályázó nincs megelégedve a növénytermesztési besorolással, akkor elvégeztetheti a termőképességi elemzéseket a talajvizsgálati megyei laborokkal. Sajnos, a megyében nincs ilyen laboratórium, az érdekeltek Brassóban vagy Csíkszeredában végeztethetik el a talajvizsgálatot. Az állattenyésztésben is megváltoztatható a minőségi besorolás, megtalálható lesz a pályázat mellékletében egy Excel-táblázat, amelybe beírva az állatfajokat és állatkategóriákat, valamint a pályázó által használt területeket és növénykultúrákat, a táblázat kiadja a minőségi besorolást. Gyakorlatilag a táblázat a termelődő trágyában található nitrogénmennyiséget és a megengedett kiszórható nitrogénmennyiséget veszi figyelembe.

Újdonságként három új pontszerzési lehetőséget is biztosít az eligazító füzet. 15 pontot szerezhet a pályázó, ha legalább három környezetvédelmi aktivitást, cél­kitűzést valósít meg, minden célkitűzés megvalósítása esetén 5–5 pont szerezhető. Itt akkor jár pont, ha ökogazdálkodást folytat vagy vállalja az erre való átállást, „precíziós gazdálkodás” valósul meg berendezésvásárlással (pl. automatizált öntözőberendezést, permetezésre használható drónt vásárol, vagy érzékelőket a talajnedvesség megállapítására). 5–5 pont szerezhető, ha a pályázat útján újrahasznosítható energiaforrást felhasználó berendezéseket vásárol a saját használatú energia előállítására (pl. napelemeket), vagy megvalósítja a kár­tevők biológiai irtását, a trágya megfelelő kezelését, vagy komposztot használ tápanyag-utánpótlásként. Ugyancsak 5 pont jár, ha a növények biológiai beporzására legkevesebb öt méhcsaládot tart. 13 pont szerezhető, ha az üzleti tervben célként tűzi ki gazdasági épületek építését vagy korszerűsítését (pl. üvegházak, fóliasátrak, istálló vagy termékraktározó helyiségek építése vagy korszerűsítése). 12 pont jár annak, aki a pályázat útján mezőgazdasági gépeket vásárol a gazdasági eredmények javítására. 15 pont jár abban az esetben, ha a pályázó valamely mezőgazdasági szövetkezet vagy termelői csoport tagja a pályázat letevésének pillanatában, és a terményt, termékeit a termelői csoporton vagy szövetke­zeten keresztül értékesíti.