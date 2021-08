NYÁRI TEMPÓBAN. Jelentős sebességkorlátozásokat vezetett be a kánikula miatt a Román Vasúttársaság (CFR) a brassói, temesvári, bukaresti, craiovai, galaci és konstancai regionális igazgatóságához tartozó vasútvonalak bizonyos szakaszain.

A vállalat közölte, hogy a mérések szerint a nyolc területi vasúti igazgatóság közül csupán a iaşi-i és a kolozsvári igazgatósághoz tartozó vasútvonalakon nem haladja meg a sínek hőmérséklete a hőtágulás szempontjából kritikus 50–55 fokot. A CFR tájékoztatása szerint a vállalat személyzete különleges intézkedéseket hozott annak érdekében, hogy a vonatok a 37–39 fokos hőmérsékleti értékek mellett is optimális körülmények között közlekedjenek. Ezek közé tartozik az is, hogy 20–30 km/órás sebességkorlátozást vezetnek be azokon a szakaszokon, amelyeken a sínek hőmérséklete eléri az 50–55 fokot. (Agerpres)

LÉPTEN-NYOMON LOPNAK. A romániai vállalatok több mint háromnegyedét meglopják, megkárosítják alkalmazottaik – erre derített fényt az üzleti szféra számára kockázatelemzéseket végző Corporate Intelligence Agency tegnap közzétett felmérése. Az elemzés az okleveles csalásvizsgálók egyesületének adatait idézi, amelyek szerint az állami intézmények, a vállalatok és a civil szervezetek évente a bevételeik öt százalékát veszítik el az alkalmazottaik csalása miatt. Mint közlik, a csalásokat esetenként éppen a menedzserek vagy akár a cégtulajdonosok hajtják végre. Az elemzés a Kelet-Közép-Európában legelterjedtebb csalási formák között a különböző típusú összeférhetetlenségeket említette. Az alkalmazottak úgy befolyásolják a vállalati döntéshozatalt, hogy az általuk ellenőrzött cégek kapjanak megrendeléseket. A banki kölcsönök manipulálása és a vállalati levelezés belső segítséggel történő károsítása, a vállalat eszközeinek a saját célra történő felhasználása is szerepel a károkozási típusok felsorolásában. (MTI)

MINDEN TIZEDIK GYEREK külföldön született – derül ki az Országos Statisztikai Intézet adataiból. Tavaly történelmi mélyponton volt a népszaporulat, a román állampolgárságú anyák mindössze 178 609 gyereket szültek, közülük 161 121 látta meg a napvilágot idehaza, 17 488 pedig külföldön. A Romániában, illetve külföldön világra jött gyerekek száma közti arány 2019-ben volt a legalacsonyabb, négy és félszeres. Akkor az országban 167 426 gyereket anyakönyveztek, míg külföldön 35 683-at. Külföldön, román állampolgárságú szülő(k)től 2017-ben született a legtöbb gyerek: 37 057. Abban az évben az országban

177 871 élveszülést regisztráltak. (Maszol)