Karnyújtásnyira a Földtől

Szombattól tekinthető meg a sepsiszentgyörgyi Erzsébet parkban Luke Jerram brit művész Gaia címet viselő látványos háromdimenziós fényinstallációja, bolygónk az amerikai Nemzeti Repülési és Űrhajózási Hivatal (NASA) felvételei alapján készült méretarányos mása, mely a mesterséges tó fölött „lebegve” várja a látogatókat. A Lights on Romania jóvoltából, az önkormányzattal való együttműködés révén megtekinthető alkotást eddig négy romániai városban állították ki, Sepsiszentgyörgyön már az első napon rengeteg érdeklődőt vonzott. Megálmodója, Luke Jerram bristoli képzőművész húsz éve a szobrászat, az installációk, valamint az élő művészet terén is számtalan kiemelkedő alkotást jegyez, művei a világ szinte minden országába eljutottak már.

A fényinstalláció tíz napig, augusztus 8-ig díszíti az Erzsébet parkot. Luke Jerram alkotása hét méter átmérőjű, felületének minden centimétere a bolygó felszínének 18 kilométerével méretarányos. A képzőművész a NASA részletes felvételei alapján készítette a megdöbbentően részletgazdag installációt. Amint azt a szervezők tájékoztatójukban jelezték, a műalkotás célja egyrészt, hogy emlékeztessen mindannyiunkat, mennyire szép és egyben törékeny is a bolygónk, ugyanakkor arra kívánnak rávilágítani: közös felelősségünk megóvni a Földet a bolygóra tekintve ártalmas szokásaink megváltoztatásával. „Remélem, hogy a látogatók látni fogják a Gaiát, és megértik, hogyan néz ki a Föld az űrből. Egy hihetetlenül szép és értékes hely. Egy ökoszisztéma, amelyről sürgősen gondoskodnunk kell, az egyetlen otthonunk ” – idézték Luke Jer­ramot. A különleges alkotás további célja felébreszteni a nézőkben a felelősségérzetet, és egyfajta újrakapcsolódási lehetőséget teremteni az egyének, illetve ember és környezet között.

Nem véletlen, hogy a háromdimenziós fényinstalláció a városközpont zöld oázisában, az Erzsébet parkban kapott helyet, így a látogatóknak különleges környezetben adódik lehetőségük az otthonunkat jelentő bolygóval való találkozásra. Andi Daiszler, a Lights on Romania alapítója örömét fejezte ki, hogy az ország egyik legzöldebb településére, Sepsiszentgyörgyre is sikerült elhozni a látványos fényinstallációt. Luke Jerram alkotását korábban olyan népszerű kiállítóterek fogadták be, mint a Melbourne-i Tudományos Múzeum vagy a londoni Brit Természettudományi Múzeum – mutatott rá. Romániában idén eddig több mint félmillióan ingyenesen láthatták a Gaiát.

Luke Jerram nevéhez szobrok, installációk és élő műalkotások fűződnek. Az Egyesült Királyságban élő, de nemzetközi szinten dolgozó Jerram olyan művészeti projekteket hoz létre, amelyek inspirálják az embereket szerte a világon. Az Egyesült Királyságban beadott tízmillio­modik védőoltás alkalmából megalkotta az Oxford-AstraZeneca-oltás üvegből készült szobrát. A 34 cm átmérőjű mű egymilliószor nagyobb, mint a tényleges nanorészecske, boroszilikát üvegből készült. Bejárta a világot egy másik, igen látványos installációja is, A Hold múzeuma. A Bristoli Egyetemmel és a brit űrügynökséggel együttműködésben készült világító művészeti installációhoz Jerram a NASA különlegesen részletes égitestfotóit használta. A belülről megvilágított, gömb formájú szobor minden centimétere öt kilométernek felel meg a Hold felszínéből. (ndi–dvk)