Útikalauz az igényes művészet világába

Tinca Teddy két évvel ezelőtt, 2019-ben kereste meg Tamás Dénest azzal a kéréssel, hogy írjon neki dalszövegeket, amelyeket ő megzenésít, zenekarával hangszerel, és végül kiadnak ebből egy „zenés könyvet”, melybe egy szentgyörgyi képzőművész munkái is bekerülnek, így még átfogóbb művészeti alkotássá válik ez a közös produkció. Vetró Baji képzőművész készített grafikákat a kiadványhoz, a színház pedig Pállfy Tibor színművész által került be a projektbe, aki több dalban is közreműködik, s akinek jellegzetes előadói stílusa meghatározó eleme lesz a Szabadon eladom című projektnek.

Tinca Teddy úgy érzi, a mai zene nagyrészt semmitmondó szövegekre épül, nincsenek üzeneteik a daloknak, ezért érezte fontosnak, hogy költőt kérjen fel a szövegek megírására. „A magyar zenében talán Hobó, Földes László szövegeit kedvelem a leginkább, melyeknek egykor fontos üzeneteik voltak, és ma is értéket képviselnek, de én nem tudok ilyeneket írni, ezért kerestem meg Dénest, akinek több kötete is megjelent már. Dalszövegeket azonban még nem írt, ezért csak többszöri kérés után mondott igent a felkérésre” – mondta lapunknak a projekt ötletgazdája, majd elmesélte, hogy nem volt egyszerű fel­adat megzenésíteni a költőtől kapott első szövegeket, mert olyan különleges dallamosságuk volt, mely „idegennek tűnt az ő blueshoz szokott fülének”. Az első vers megzenésítésének többször is nekifutott, míg végül megszületett a dal, de mostanra már annyira ráhangolódott Tamás Dénes stílusára, hogy a legutóbbi szövegére negyedóra alatt írt zenét. Kilenc dal született eddig, most várja a tizedik szöveget.

„Szerencsére közbejött a koronavírus, így van, amire fogni a lassú tempót” – mondja nevetve Tamás Dénes, aki bevallása szerint minden dalt vonaton írt, ugyanis jelenleg olyan az élete, hogy rengeteget kell utaznia, így csak út közben jut ideje a dalszövegírásra. Egyrészt kíváncsiságból vállalta el a felkérést, másrészt azért, mert kihívásnak érezte ezt a fajta írást, mely sokkal kötöttebb, mint a szépirodalom. „Itt egészen máshol vannak a hangsúlyok, és igyekeztem megjegyezhető sorokat írni, főleg a refrénekben. Ugyanakkor próbáltam igényesebb, érdekesebb szövegvilágot létrehozni, a témák pedig többnyire a negyvenes pasik életérzéseit tükrözik” – teszi hozzá a szövegíró. Tamás Dénes nem zenész, de gyermekkora óta fontos számára a zene, és úgy véli, mindenképpen ott van a szövegei mögött az a sok zene, amit hallgat.

Tinca Teddy szerint is így van, nem egy kaptafára íródtak a dalok, mindegyiknek sajátos lüktetése, ritmikája van, és egyeseket szerzői utasításokkal is ellátott a költő, melyekből az is kiderül, hogy milyen jellegű zenét képzelt mögéjük. A zeneszerző többnyire alkalmazkodott ezekhez, de az is előfordult, hogy egész más hangulatú dal született a szövegből, mint amilyennek az író szánta.

A poptól a dzsesszig, a nyers bluestól a líraibb hangvételű, slágeresebb nótákig nagyon sok stílust átölelnek a dalok, a témák is rendkívül változatosak, de mindegyiket áthatja az a bizonyos szentgyörgyi életérzés, mely a grafikákban is tetten érhető. Olyan lesz tehát ez a húszoldalas, dalszövegeket, grafikákat és egy flash drive-ot is magában foglaló zenés könyvecske, mint egy útikalauz az igényes művészet világába, és egyfajta művészi lenyomata is a városnak, mely nagyszerű ajándék lehet a Sepsiszentgyörgyre érkező vendégeknek. Természetesen rövid leírások is olvashatóak majd benne a kezdeményezésről, az alkotókról.

Tinca Teddy elmondta, hogy jelenleg támogatókat keresnek a könyv kiadásához, ezért minden lehetséges módon próbálják népszerűsíteni a projektet, ezt a célt szolgálja a koncert is, melyet augusztus 5-én 19 órától tartanak a KultúrParkban. A zenekar tagjai: Tinca Teddy gitáros-énekes, Könczey Jenő billentyűs, Benedek István basszusgitáros, Pál Gábor dobos, valamint Pál­ffy Tibor énekes, aki színművészként sok játékos ötlettel segíti a dalok értelmezését, befogadását, de aki egy filmforgatás miatt sajnos nem tud jelen lenni a mostani koncerten.