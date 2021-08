6 falióra, avagy a költséghatékony otthon dekoráció /X/

Általában, ha azt halljuk, hogy falióra, mindenki az alapvető szükségességét látja ennek a tárgynak. Pedig jóval több lehetőséget hordoz magában, mint amit elsőre gondolnánk. Persze az ember, ha lakásdekorációról van szó hajlamos mindig azt gondolni, hogy több százezer forintba is kerül, ha látványos eredményt szeretne elérni. Pedig nincs ez feltétlen mindig így. Most megmutatjuk, hogyan dobhatod fel az otthonod egy egyszerű faliórával.

Kezdetekben egy dologra használták ezeket a szerkezeteket. Az időmérésre. Itt már gyakorlatilag véget is ért a felhasználás alternatíváinak sora. Napjainkban viszont a falióra dekorációs értéke is nagyban megnövekedett és segítségével akár egy tágasabb nappalit is könnyedén fel tudunk dobni. A közismert és népszerű lakberendezési stílusok világában, a falióra egy olyan eszköz, amely szinte az összes irányzat enteriőrjébe könnyedén beilleszthető. Lehet szó akár modern, loft vagy skandináv stílusú belső terekről, már könnyedén találunk egy remek faliórát hozzá. A legjobb pedig, hogy nem kell egy vagyont fizetnünk a látványos eredményért.

Lássuk, hogy melyek azok a faliórák, amelyek talán a te otthonodban is elhozzák a várva várt változást.

Skandináv falióra

A letisztult skandináv stílus enteriőrjében kifejezetten a falióra lehet az, amely absztrakt megjelenésével egy kis kontrasztot hoz a belső térbe. Ilyen a soron következő darab is, amely halk járásával és pontos quartz szerkezetével nem csak funkcionális szerepet tölthet be az otthonodban.

Minimalista falióra

A kevesebb néha több és ez fokozottan igaz a lakberendezés világára is. Ha egy modern és letisztult környezetbe "csicsás" dekorációt helyeznénk el, akkor inkább bele se kezdjünk a felújításba. Másrészről, bizony ki tud tűnni egy alapvetően minimalista tárgy is. Hogy miért? Nos, következő óránk a maga 50 centiméteres átmérőjéből fakadóan elég feltűnő jelenség a nappalidban, vagy éppen a hálószobádban, anélkül, hogy túlzásba vinnénk a dekorációt.

Modern falióra

A modern és a loft irányzatok néha nagyon kényelmesen megférnek egymás mellett, ha bizonyos dekorációs elemeket szeretnénk elhelyezni bennük. Ilyen a soron következő falióra is, amely mind az iparos, mind pedig a modern környezetben kiválóan megállja a helyét. Vasból készült, ezért tényleg nem kell attól tartanunk, hogy nem lesz hosszútávú a kapcsolat.:)

Kisebb méretű skandináv falióra

Persze nem mindig szeretnénk, ha a falióra lenne a dekorációnk középpontja, ugyanakkor mindenki szereti az igényes és különleges darabokat. Ebben az esetben sem kell sokáig kutatnunk a piacon, ha szeretnénk megfelelő órát találni. Soron következő óránk 30cm átmérővel rendelkezik, ezért kiválóan párosítható más dekorációkkal anélkül, hogy "elnyomná" őket.

Loft falióra

Persze az iparos stílus helyet követel magának a lakberendezés művészetében, ezért nem hagyhattunk ki egy kifejezetten Loft stílusú faliórát sem. Anyaga strapabíró acél, tehát különösebben nem kell vigyáznunk rá:)

"Megúszós" falióra

Előfordulhat olyan szituáció is, hogy épp szeretnénk mi design faliórát, de túl sok pénzt nem szeretnénk költeni rá. Egy lazább tankolás árából be tudod szerezni magadnak a következő faliórát, amely szintén feldobja az otthonod falát. Persze, itt már nem kalkulálhatunk olyan időtálló minőséggel, mint a fentiek esetében, de néhány évig biztosan szeretni fogjuk. Pláne ennyiért:)

Reméljük, hogy sikerült inspirálnunk téged és megmutatni, hogy igen is van alterantíva a több százezres dekoráción túl, ha szeretnéd az otthonodat egy kicsit megreformálni:) (X)